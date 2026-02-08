Про це виданню ELLE.UA розповіли візажисти, які працюють із світовими знаменитостями. Вони стверджують, що для того, щоб губи виглядали більш об’ємними, достатньо правильно підібрати техніку макіяжу.
Відомий візажист Патрік Та, який працює з Беллою та Джіджі Хадід, розповів, що для ефекту об'ємних губ не потрібно виходити за контур – головне м'яко "розмити" межі.
Щоб досягти цього ефекту, під час макыяжу губ потрібно використовувати олівець на півтону темніший за ваш натуральний колір і обережно розтушувати його до центру губ. Річ у тім, що чіткі лінії можуть виглядати неприродно, тоді як розтушований контур створює природний об'єм.
Які ще є способи візально збільшити губи?
- Візажистка Шарлотта Тілбері радить для цього використовувати світловідбивальні текстури. Досить нанести блиск із дзеркальним фінішем у центр губ – і вони візуально виглядають пухкішими.
- Ще один її професійний лайфхак: невелика кількість хайлайтера або блиску на дугу Купідона – це підкреслює форму губ.
- Сер Джон, який створює макіяжі для Бейонсе, Зендеї та Карді Бі, зазначив, що секрет об'єму – у грі зі світлом. Він радить наносити прозорий блиск тільки на нижню губу, залишаючи верхню матовою – такий контраст робить губи візуально більшими