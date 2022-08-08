Зробити домашню маску для заспокоєння шкіри та ліквідації жирного блиску можна за допомогою всього 3 продуктів – картоплі, яблука та яйця.

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Ці три натуральні продукти можуть забрати неприємний блиск та приборкати порові виділення.

Що потрібно для приготування маски:

1 яблуко середнього розміру;

Білок 1 курячого яйця;

1 чайна ложка пюре з картоплі.

Як приготувати маску проти жирного блиску / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Вже приготоване пюре містить в собі молоко, сіль та перець – складові, які можуть бути небезпечними для вашої шкіри. Тож пюре на маску треба робити виключно з картоплі.

Як зробити маску для обличчя

Приготування маски для обличчя не потребує зусиль – для цього:

Змішайте картопляне пюре з натертим на дрібній тертці яблуком.

Збийте білок яйця та залийте до суміші.

Перед тим, як наносити маску на лице, потрібно нанести трохи на внутрішню сторону руки та перевірити, чи немає у вас алергічних реакцій.

Як приготувати маску проти жирного блиску / Фото Unsplash

Маску треба наносити одразу на чисте лице без макіяжу. Наносити її навколо очей та губ не потрібно. Зачекайте 20 хвилин та змийте маску теплою проточною водою.

Після цієї процедури намажте лице своїм кремом.