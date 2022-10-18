Сделать домашнюю маску для успокоения кожи и ликвидации жирного блеска можно с помощью всего 3 продуктов – картошки, яблока и яйца.
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Эти три натуральных продукта могут убрать неприятный блеск и обуздать поровые выделения.
Что нужно для приготовления маски:
- 1 яблоко среднего размера;
- Белок 1 куриного яйца;
- 1 чайная ложка пюре из картофеля.
Как приготовить маску против жирного блеска / Фото Unsplash
Как сделать маску для лица
Приготовление маски для лица не требует усилий – для этого:
- Смешайте картофельное пюре с натертым на мелкой терке яблоком.
- Взбейте белок яйца и залейте в смесь.
Перед тем, как наносить маску на лицо, нужно нанести немного на внутреннюю сторону руки и проверить, нет ли у вас аллергических реакций.
Как приготовить маску против жирного блеска / Фото Unsplash
Маску надо наносить сразу на чистое лицо без макияжа. Наносить ее вокруг глаз и губ не нужно. Подождите 20 минут и смойте маску теплой проточной водой.
После этой процедуры намажьте лицо своим кремом.