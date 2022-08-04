Праймери використовуються для того, щоб макіяж якомога довше та надійніше тримався та не розтирався. Також основа під макіяж зволожує шкіру обличчя і не дає тону скатуватись та сипатись. 24 канал підібрав 3 продукти, які можуть замінити праймер та ефективно тримати макіяж.

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Окрім звичайних кремів для обличчя та ВВ- чи СС-кремів можна використовувати несподівані продукти, які повноцінно замінять основу під макіяж.

Сонцезахисний крем

Для того, щоб замінити праймер для макіяжу, можна використовувати безолійний санскрин. Він не тільки добре зволожить шкіру та захистить її від ультрафіолету, але і добре зафіксує макіяж.

У літню спеку сонцезахисний крем не тільки стане терміновою альтернативою для основи під макіяж, але і повноцінно може замінити її. Лиш зверніть увагу – санскрин має бути не жирним, без додавання будь-яких олій – інакше ваш макіяж отримає жирний блиск та буде погано триматися.

Чим замінити основу під макіяж / Фото Unsplash

Гель алое вера

Якщо ви маєте живе алое вера, його сік може стати натуральним праймером для обличчя. Просто зріжте тверду частину одного з листків та нанесіть гель з основи рослини на обличчя.

Також в якості праймера підійдуть магазинні зволожувальні гелі на основі алое вера, або які повністю складаються з цієї рослини.

Для найкращого ефекту в гель можна додати ваш звичайний зволожувальний крем, змішати ці два компоненти та використовувати як праймер.

Чим замінити основу під макіяж / Фото Unsplash

Гель для гоління

Як не дивно, звичайний гель для гоління – як чоловічий, так і жіночий – чудово справляється із завданнями праймера. Попри те, що гель має зовсім іншу консистенцію та передбачений для іншого, його можна нанести на лице у якості основи під макіяж.

Гель для гоління матує та вирівнює шкіру, а також освіжає її та знімає подразнення.

Часто таким "праймером" краще не користуватись, оскільки на шкірі можуть з'явитися подразнення, проте в екстрених випадках гель для гоління стане чудовою основою під макіяж.

Чим замінити основу під макіяж / Фото Unsplash