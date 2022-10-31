Манікюр, який завірусився у мережі, буде незвично виділятися та підкреслювати яскраві образи, створюючи ефект старого коміксу.

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Що таке "comic nails"

Тренд, який поширюється в тіктоці та інстаграмі, існує вже не перший рік. Такий специфічний стиль манікюру був створений під впливом поп-культури – яскраві кольори та різкі переходи є амажем на комікси та художній стиль попарт.

Принцип такого манікюру доволі простий – усі бліки та тіні на нігті треба промальовувати різними кольорами – як правило, матовими, для створення додаткового ефекту фарбованого паперу на нігтях.

Популярність "нігтів з коміксу"

Наприкінці жовтня "comic nails" вибухнули в тіктоці – туторіали, які показують, як зробити такі нігті, збирають мільйони лайків, а число дописів в інстаграмі сягнуло 20 тисяч.

Тепер трендові блогерки та користувачки тіктоку показують свій особливий "коміксний манікюр" та діляться секретами ідеальних штучних бліків та тіней.