Завирусившийся в сети маникюр будет необычно выделяться и подчеркивать яркие образы, создавая эффект старого комикса.

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Что такое "comic nails"

Тренд, распространяющийся в тектоке и инстаграмме, существует уже не первый год. Такой специфический стиль маникюра был создан под влиянием поп-культуры – яркие цвета и резкие переходы – амаж на комиксы и художественный стиль попарт.

Принцип такого маникюра довольно прост – все блеки и тени на ногте нужно прорисовывать разными цветами – как правило, матовыми, для создания дополнительного эффекта крашеной бумаги на ногтях.

Популярность "ногтей из комикса"

В конце октября "comic nails" взорвались в токтоке – туториалы, показывающие, как сделать такие ногти, собирают миллионы лайков, а число сообщений в инстаграмме достигло 20 тысяч.

Теперь трендовые блоггеры и пользовательницы тектока показывают свой особый "комиксный маникюр" и делятся секретами идеальных искусственных бликов и теней.