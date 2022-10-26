24 канал собрал фотографии наиболее удачных и интересных маникюрных решений к празднику Геловина.

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Жуткая классика

Чтобы иметь маникюр для празднования и иметь возможность носить его еще долго, можно сделать простые, и при этом мистические ногти.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Для тематического маникюра подойдут классические однотонные ногти с кровавыми вставками, красными капельками или темные, глубокие цвета, которые ассоциируются с чем-то потусторонним.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Ведьмский маникюр

Прекрасным дополнением к костюму ведьмочки или волшебницы будут ногти, исполненные в таком же стиле. Добавьте к вашему цветному или безобразному основанию блестки, звезды, луну, атрибутику карт таро, котиков и другие вещи, связанные с ведьмскими делами.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Не обязательно делать все темным и мрачным – вы можете создать милый и дружелюбный маникюр, который можно будет показать как на празднике, так и носить в повседневности.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Призраки всюду

Актуальным и очень удачным маникюром для Геловина в 2022 году является маникюр с привидениями. Белые, милые и жуткие призраки могут прекрасно выглядеть на ваших ногтях и сохранят мистическую атмосферу.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Призраки могут быть как мультяшными и очень схематичными, так и действительно жуткими – особого внимания заслуживают дизайны потусторонних теней, которые словно выныривают из ногтей.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Тыквы

Ну и как обойтись без главного атрибута праздника Геловина – тыквы. Ногти можно обрамить дизайном злых или хороших тыкв, а можно и просто выполнить маникюр в оранжевых тыквенных цветах.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Экспериментируйте

Не бойтесь сочетать символы Геловина, и вы увидите – ваш маникюр будет особенным и незабываемым.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Вы можете придерживаться стандартной цветовой гаммы (черный, оранжевый, белый), а можете поэкспериментировать с цветами, которые не только будут выделяться, но и подходить к вашему геловинскому костюму. Главное – чтобы вам нравился ваш дизайн – и тогда праздник Геловина будет идеальным.

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest

Какой маникюр сделать на Геловине / Фото Pinterest