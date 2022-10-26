24 канал зібрав світлини найбільш вдалих та цікавих манікюрних рішень до свята Геловіну.

Читайте також Захопливі ідеї закусок на Геловін: діти будуть задоволені

Моторошна класика

Аби мати відповідний манікюр для святкування та мати змогу носити його ще довго, можна зробити прості, та при цьому містичні нігті.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Для тематичного манікюру підійдуть класичні однотонні нігті з кривавими вставками, червоними крапельками чи темні, глибокі кольори, які асоціюються з чимось потойбічним.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Відьомський манікюр

Чудовим доповненням до костюма відьмочки чи чарівниці будуть нігті, виконані у такому ж стилі. Додайте до вашої кольорової чи нюдової основи блискітки, зірки, місяць, атрибутику карт таро, котиків та інші речі, які пов'язані з відьомськими справами.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Не обов'язково робити все темним та похмурим – ви можете створити милий та доброзичливий манікюр, який можна буде показати як і на святі, так і носити у повсякденності.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Привиди усюди

Актуальним та дуже вдалим манікюром для Геловіну 2022 року є манікюр з привидами. Білі, милі та моторошні примари можуть чудово виглядати на ваших нігтях та збережуть містичну атмосферу.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Привиди можуть бути як мультяшними та дуже схематичними, так і справді моторошними – особливої уваги заслуговують дизайни потойбічних тіней, що ніби виринають з нігтів.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Гарбузи

Ну і як обійтися без головного атрибуту свята Геловіну – гарбузів. Нігті можна обрамити дизайном злих чи добрих гарбузів, а можна і просто виконати манікюр в оранжевих гарбузяних кольорах.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Експериментуйте

Не бійтеся поєднувати символи Геловіну, і ви побачите – ваш манікюр буде особливим та незабутнім.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Ви можете дотримуватися стандартної кольорової гами (чорний, оранжевий, білий), а можете поекспериментувати з кольорами, які не тільки будуть виділятися, але і підходитимуть до вашого геловінського костюма. Головне – аби вам подобався ваш дизайн – і тоді свято Геловіну буде ідеальним.

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest

Який манікюр зробити на Геловін / Фото Pinterest