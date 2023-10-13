Як зігрітися в ліжку у холодну пору року: 6 простих способів

На вулиці стає все холодніше, а у багатьох житлових будинках ще не увімкнули систему опалення. Це змушує людей самостійно дбати про обігрів свого помешкання та вмикати фантазію.

До того ж у квартирах і будинках надалі може бути холодно через обстріли Росією енергетичних об`єктів в Україні. Тому треба бути готовим до пошуків альтернативних способів зігрітися. Про що йдеться – знає 24 Канал.

Увага Не обігрівайте приміщення цими способами: може виникнути пожежа

Як обігрітися без опалення: прості способи

Простий лайфхак, який не потребує багато коштів – випити перед сном тепле молоко з медом або какао на основі молока. По-перше, воно вас зігріє, а по-друге, у молоці є речовина триптофан, яка діє на організм як антидепресант. Тому вам буде навіть легше заснути.



Склянка молока / Фото Pinterest

Обирайте максимально теплий одяг. Може бути термобілизна чи сорочка з бавовни, яка утримує тепло. Або можна взяти шовкову піжаму, шерстяні шкарпетки та товсту ковдру. Якщо вам і цього не достатньо, то на постільну білизну треба постелити покривало.



Шовкова піжама / Фото "Пром"

Зробити тепло в ліжку допоможе грілка або звичайна пляшка з води, об'ємом 1,5-2 літра. Туди треба набрати гарячу воду та покласти під ковдру, заздалегідь перед сном. І хороший сон вам гарантовано, бо тепло покращить кровообіг по тілу.



Грілка / Фото "Подорожник"

Велике значення має вибір матраца, через який не буде проходити холодне повітря з підлоги. Фахівці радять обирати матеріал – пінополіуретан. Також варто обирати покривало із шерсті, яке буде утримувати тепло. Подушки купуйте такі, щоб добре підтримували шию та голову.



Матрац з пінополіуретану / Фото Matrason

Якщо маєте змогу, то можете придбати електричну ковдру. Вона містить деталі обігріву та кілька температурних режимів. Такий прилад слід вмикати за 20 хвилин до сну.



Електрична ковдра / Фото "Епіцентр"

Нагріти холодне ліжко можна, скориставшись феном. Може видаватись дивним, але це дійсно працює, якщо у вас немає грілки, електричної ковдри або інших приладів обігріву. Треба увімкнути фен на повну потужність та дути його в бік простирадла, ковдри та подушки.



Фен / Фото Eldorado

До речі, мікрохвильову піч можна використовувати не тільки для підігріву їжі, а й ще для різних побутових справ.