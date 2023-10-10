Мережа переповнена різними креативними лайфхаками, які обігріти помешкання без опалення. Деякі з них – дуже небезпечні, бо можуть спричинити пожежу. Дізнайтеся, які поради з соцмереж не варто брати до уваги.

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Лайфхаки для обігрівання, які шкодять

Однією з найпопулярніших порад було взяти для обігрівання помешкання теракотовий горщик. Користувачі у тіктоці радили перевернути місткість догори дном та покласти під нього кілька свічок.

Фахівці запевняють, що цього робити не варто. Тому що є висока ймовірність, що горщик трісне та ще й може вас поранити. До свічок не буде проникати свіже повітря, тож можна отруїтися чадним газом. А також від розплавленого воску під горщиком може статися пожежа.



Керамічний горщик / Фото Parcel.com.ua

Деякі тіктокери, щоб не чекати на подачу опалення, радять розігріти духовку та поставити туди цеглу. Спеціалісти кажуть, у жодному разі не повторювати побаченого, бо цегла може вибухнути всередині. А якщо й цього не станеться, то вона може нагрітися там настільки, що довгий час не зможете до неї доторкнутися, щоб витягти.

Торік була поширеною тенденція готувати їжу в приміщенні, використовуючи печі для кемпінгу та барбекю. Мовляв, це економить кошти, у порівнянні з готуванням їжі на плиті чи іншій побутовій техніці. Автори казали, що від цього ставало тепліше в будинку.

Згодом стало відомо, що через такий спосіб у багатьох помешканнях траплялися пожежі. Людям доводилось викликати бригади, щоб погасити їх. А ще від такого методу можна отруїтися чадним газом та спалити предмети у квартирі чи будинку.



Піч для кемпінгу / Фото "Розетка"

У мережі можна було помітити лайфхак, як обігріти помешкання за допомогою кришок радіаторів, виготовленими самостійно. Утім, спеціалісти кажуть, що такі кришки закривають доступ тепла в кімнату й радіатор не може ефективно виконувати свою функцію. Також можна зламати термостат, бо тоді він не зможе визначити температуру в помешканні.

Інший популярний тренд стосувався губок. Їх занурювали у воду та кондиціонер для білизни та клали у верхню кришку конвекторного радіатора. Це робили для того, щоб у домі приємно пахло. Експерти кажуть, що вологі речі біля радіатора збільшують вологу, і в результаті, може з'явитися цвіль.

Фахівці з опалення наголошують, що не варто ризикувати своїм життям та помешканням, заради економії грошей. По-перше, невідомо, чи справді ці лайфхаки подіють, а по-друге, це може призвести до серйозних наслідків, як-от, пожежі.