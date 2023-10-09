Річ у тім, що хімічні елементи під час нагрівання виділяють шкідливі речовини. Від цього псується смак води та напоїв, до яких її використовують. Також термін експлуатації техніки стає меншим. Чим почистити чайник у домашніх умовах – розкаже 24 Канал.

До уваги кожного Важливо знати: коли можна залишати вилки електроприладів в розетці

Чим почистити чайник від накипу: дієві засоби

У такій ситуації вам треба використати лимонну кислоту або шматочки лимона. Цей засіб можна брати до різних видів чайників: емальованого, пластмасового чи до електричного. Якщо не маєте вдома кислоти, візьміть лимон.

Беремо 1-2 ложки кислоти або четвертинку лимона. Розмішуємо це в 1 літрі води.

Переливаємо розчин у чайник.

Доводимо до кип'ятіння та виливаємо. Потім добре промиваємо прилад.

У результаті осад відшарується від чайника, а самі стінки – будуть блищати.



Лимонна кислота / Фото Vozli.com.ua

Ще один потужний засіб для чистки чайника – це оцет. Потрібно залити цю рідину та воду в прилад в рівних кількостях. Нехай стоїть так годину. Кип'ятимо цей розчин та чекаємо, поки охолоне. Після процедури важливо вимити чайник холодною водою, аби усунути специфічний запах оцту.



Оцет / Фото Safaritrade

У боротьбі з накипом на чайнику допоможе харчова сода. Додаємо туди столову ложку порошку та холодної води. Ставимо на вогонь, аби закипіло та чекаємо 10-15 хвилин. Потім промиваємо прилад водою. Це абсолютно безпечний спосіб, який доступний кожному.



Сода / Фото Greenpost.ua

Цей спосіб – неочікуваний, але також працює. Знадобляться шкірки від фруктів – яблук, груш або митої картоплі. Їх треба покласти в чайник з водою та закип'ятити. Залишки фруктів тримаємо в окропі 1-2 години. Тоді чистимо наліт губкою. Річ у тім, що фрукти містять різні кислоти, які пом'якшують відкладення.



Шкірки від яблук / Фото Shutterstock

Позбутися відкладень на чайнику можна за допомогою газованої води, як-от, "Кока-кола". Треба відкрити пляшечку та дочекатись, поки вийдуть гази. Після цього варто налити напій в чайник десь на половину та закип'ятити. Ретельно промиваємо чайник. Єдиний нюанс – цей спосіб застосовуємо з обережністю до емальованих чайників, щоб не було кольорових плям.