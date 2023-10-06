Звісно у кожного постає питання, а чи треба витягувати вилки електроприладів з розетки. Особливо на нічний час. Бо електричний струм – непередбачувана річ, і ніхто не знає, що може статися. Дізнаймося, як робити правильно.
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Чи треба витягувати вилки приладів із розетки
Будь-які електроприлади, якщо ви ними не користуєтесь, треба вимикати з розетки. Це просте правило безпеки може вберегти вам життя та помешкання.
- Іноді електроприлади перегріваються й через це виникають пожежі.
- Навіть якщо ви не користуєтесь електроприладами, але вони підключені до струму, то витрачається велика кількість електроенергії. Таким чином, ви можете зекономити кошти за комунальні платежі, якщо вимикатиме їх з розетки.
- Чим більше працює будь-яка техніка, тим швидше вона зношується та виходить з ладу. Це означає, якщо вимикати прилади, вони будуть довше вам служити.
Є прилади, які неможливо зеструмлювати, бо від них залежить наш комфорт. Наприклад, холодильник, систему опалення чи газу. Але таку техніку, як телевізор, ноутбук, комп'ютер, зарядні пристрої, електрочайник, тостер, просто необхідно вимикати.
- По-перше, ви користуєтесь ними лише у разі потреби, тобто, немає сенсу тримати увімкненими повністю. По-друге, так ви зекономите кошти за комунальні платіжки.
Кілька порад щодо вимикання техніки
Існують прості правила, як правильно вимикати електричні прилади без шкоди для себе.
- Зокрема, перед тим, як витягувати з розетки вилку, вимкніть прилад потрібною кнопкою.
- Вилку беріть лише тримаючи за корпус, за дроти – категорично ні.
- Витягуйте вилку обережно та ніжно. Жодних різких рухів.
Ніколи за жодних не обставин не витягуйте вилку мокрими або навіть вологими руками. Тому що удар струмом може трапитись навіть, коли в мережу потрапила маленька крапля води.