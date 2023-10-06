Звісно у кожного постає питання, а чи треба витягувати вилки електроприладів з розетки. Особливо на нічний час. Бо електричний струм – непередбачувана річ, і ніхто не знає, що може статися. Дізнаймося, як робити правильно.

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Чи треба витягувати вилки приладів із розетки

Будь-які електроприлади, якщо ви ними не користуєтесь, треба вимикати з розетки. Це просте правило безпеки може вберегти вам життя та помешкання.

Іноді електроприлади перегріваються й через це виникають пожежі.

Навіть якщо ви не користуєтесь електроприладами , але вони підключені до струму, то витрачається велика кількість електроенергії. Таким чином, ви можете зекономити кошти за комунальні платежі, якщо вимикатиме їх з розетки.

, але вони підключені до струму, то витрачається велика кількість електроенергії. Таким чином, ви можете зекономити кошти за комунальні платежі, якщо вимикатиме їх з розетки. Чим більше працює будь-яка техніка, тим швидше вона зношується та виходить з ладу. Це означає, якщо вимикати прилади, вони будуть довше вам служити.

Є прилади, які неможливо зеструмлювати, бо від них залежить наш комфорт. Наприклад, холодильник, систему опалення чи газу. Але таку техніку, як телевізор, ноутбук, комп'ютер, зарядні пристрої, електрочайник, тостер, просто необхідно вимикати.

По-перше, ви користуєтесь ними лише у разі потреби, тобто, немає сенсу тримати увімкненими повністю. По-друге, так ви зекономите кошти за комунальні платіжки.

Кілька порад щодо вимикання техніки

Існують прості правила, як правильно вимикати електричні прилади без шкоди для себе.

Зокрема, перед тим, як витягувати з розетки вилку, вимкніть прилад потрібною кнопкою.

Вилку беріть лише тримаючи за корпус , за дроти – категорично ні.

, за дроти – категорично ні. Витягуйте вилку обережно та ніжно. Жодних різких рухів.

Ніколи за жодних не обставин не витягуйте вилку мокрими або навіть вологими руками. Тому що удар струмом може трапитись навіть, коли в мережу потрапила маленька крапля води.