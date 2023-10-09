Дело в том, что химические элементы при нагревании выделяют вредные вещества. От этого портится вкус воды и напитков, к которым она используется. Также срок эксплуатации техники становится меньше. Чем почистить чайник в домашних условиях – расскажет 24 Канал.

К вниманию каждого Важно знать: когда можно оставлять вилки электроприборов в розетке

Чем почистить чайник от накипи: действенные средства

В такой ситуации вам нужно использовать лимонную кислоту или кусочки лимона. Это средство можно брать к разным видам чайников: эмалированного, пластмассового или электрического. Если у вас нет дома кислоты, возьмите лимон.

Берем 1-2 ложки кислоты или четвертинку лимона. Размешиваем это в 1 литре воды.

Переливаем раствор в чайник.

Доводим до кипячения и выливаем. Затем хорошо промываем прибор.

В результате осадок отслоится от чайника, а сами стенки будут блестеть.



Лимонная кислота / Фото Vozli.com.ua

Еще одно мощное средство для чистки чайника – это уксус. Нужно залить эту жидкость и воду в прибор в равных количествах. Пусть так стоит час. Кипятим этот раствор и ждем, пока остынет. После процедуры важно вымыть чайник холодной водой, чтобы устранить специфический уксусный запах.



Уксус / Фото Safaritrade

В борьбе с накипью на чайнике поможет пищевая сода. Добавляем столовую ложку порошка и холодной воды. Ставим на огонь, чтобы закипело и ждем 10-15 минут. Затем промываем прибор водой. Это абсолютно безопасный способ, доступный каждому.



Сода / Фото Greenpost.ua

Этот способ – неожиданный, но тоже работает. Пригодятся кожуры от фруктов – яблок, груш или мытого картофеля. Их нужно положить в чайник с водой и вскипятить. Остатки фруктов держим в кипятке 1-2 часа. Тогда чистим налет губкой. Дело в том, что фрукты содержат различные кислоты, смягчающие отложения.



Кожи от яблок / Фото Shutterstock

Избавиться от отложений на чайнике можно с помощью газировки, таких как "Кока-кола". Надо открыть бутылочку и дождаться, пока выйдут газы. После этого следует налить напиток в чайник где-то на половину и вскипятить. Тщательно промываем чайник. Единственный нюанс – этот способ применяем с осторожностью к эмалированным чайникам, чтобы не было цветных пятен.