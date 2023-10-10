Сеть переполнена разными креативными лайфхаками, которые обогреют жилье без отопления. Некоторые из них очень опасны, потому что могут вызвать пожар. Узнайте, какие советы по соцсетям не стоит принимать во внимание.

Просто и действенно Чем отмыть чайник от накипи: 5 домашних средств

Лайфхаки для обогрева, которые вредят

Одним из самых популярных советов было взять для обогрева дома терракотовый горшок. Пользователи в тик-токе советовали перевернуть вместительность вверх дном и положить под него несколько свечей.

Специалисты уверяют, что этого делать не стоит. Потому что есть высокая вероятность, что горшок треснет и может вас ранить. К свечам не будет проникать свежий воздух, поэтому можно отравиться угарным газом. А также от расплавленного воска под горшком может произойти пожар.



Керамический горшок / Фото Parcel.com.ua

Некоторые тиктокеры, чтобы не ждать подачи отопления, советуют разогреть духовку и поставить туда кирпич. Специалисты говорят, ни в коем случае не повторять увиденного, поскольку кирпич может взорваться внутри. А если и этого не произойдет, то она может нагреться там настолько, что долгое время не сможете к ней прикоснуться, чтобы вытащить.

В прошлом году была распространена тенденция готовить еду в помещении, используя печи для кемпинга и барбекю. Мол, это экономит средства по сравнению с приготовлением пищи на плите или другой бытовой технике. Авторы говорили, что от этого становилось теплее в доме.

Впоследствии стало известно, что таким образом во многих помещениях случались пожары. Людям приходилось вызывать бригады, чтобы погасить их. А еще от такого метода можно отравиться угарным газом и сжечь предметы в квартире или доме.



Печь для кемпинга / Фото "Розетка"

В сети можно было заметить лайфхак, как обогреть помещение с помощью крышек радиаторов, изготовленными самостоятельно. Специалисты говорят, что такие крышки закрывают доступ тепла в комнату и радиатор не может эффективно выполнять свою функцию. Также можно сломать термостат, потому что тогда он не сможет определить температуру в доме.

Другой популярный тренд касался губок. Их погружали в воду и бельевой кондиционер и клали в верхнюю крышку конвекторного радиатора. Это делали для того, чтобы в доме приятно пахло. Эксперты говорят, что влажные вещи у радиатора увеличивают влагу, и в результате может появиться плесень.

Специалисты по отоплению отмечают, что не стоит рисковать своей жизнью и жильем, ради экономии денег. Во-первых, неизвестно, действительно ли эти лайфхаки подействуют, а во-вторых, это может привести к серьезным последствиям, например пожару.