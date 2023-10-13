К тому же в квартирах и домах в дальнейшем может быть холодно из-за обстрелов Россией энергетических объектов в Украине. Поэтому нужно быть готовым к поиску альтернативных способов согреться. О чем идет речь – знает 24 Канал.

Внимание Не обогревайте помещение этими способами: может возникнуть пожар

Как обогреться без отопления: простые способы

Простой лайфхак, не требующий много средств – выпить перед сном теплое молоко с медом или какао на основе молока. Во-первых, оно вас согреет, а во-вторых, в молоке есть вещество триптофан, которое действует на организм как антидепрессант. Потому вам будет даже легче заснуть.



Стакан молока / Фото Pinterest

Выбирайте максимально теплую одежду. Может быть термобелье или рубашка из хлопка, которая удерживает тепло. Или можно взять шелковую пижаму, шерстяные носки и толстое одеяло. Если вам и этого недостаточно, то на постельное белье нужно постелить покрывало.



Шелковая пижама / Фото "Пром"

Сделать тепло в постели поможет грелка или обычная бутылка из воды объемом 1,5-2 литра. Туда нужно набрать горячую воду и положить под одеяло заранее перед сном. И хороший сон вам гарантирован, потому что тепло улучшит кровообращение по телу.



Грелка / Фото "Подорожник"

Большое значение имеет выбор матраса, через который не будет проходить холодный воздух с пола. Специалисты советуют выбирать материал – пенополиуретан. Также стоит выбирать покрывало из шерсти, которое будет удерживать тепло. Подушки покупайте такие, чтобы хорошо поддерживали шею и голову.



Матрац из пенополиуретана / Фото Matrason

Если есть возможность, то можете приобрести электрическое одеяло. Оно содержит детали отопления и несколько температурных режимов. Такой прибор следует включать за 20 минут до сна.



Электрическое одеяло / Фото "Эпицентр"

Нагреть холодную кровать можно, воспользовавшись феном. Может показаться странным, но это действительно работает, если у вас нет грелки, электрического одеяла или других приборов обогрева. Надо включить фен на полную мощность и дуть его в сторону простыни, одеяла и подушки.



Фен / Фото Eldorado

Кстати, микроволновку можно использовать не только для подогрева пищи, но и еще для различных бытовых дел.