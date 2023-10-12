Существуют другие назначения, которые будут для вас полезны и очень практичны в быту. Эти простые лайфхаки значительно облегчат вам жизнь. Несколько таких собрал 24 Канал.

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Использование микроволновки: интересные способы

Микроволновая печь пригодится вам в самых неожиданных ситуациях. Например, чтобы смягчить капустные листья для приготовления голубцов. Сначала капусту промойте и удалите твердые листья. В печь следует поставить овощ в пищевой пленке, чтобы был тепличный эффект.



Капуста в микроволновке / Фото Poshepky.com

Есть один лайфхак, как чистить лук, чтобы не плакать. Надо разрезать его на части и поставить в печь, чтобы разогреть. Достаточно всего на 30 секунд. Тогда вещества, из-за которых появляются слезы, испаряются. Зато полезные – остаются в составе лука.



Почищенный лук / Фото "Диапазон"

С помощью микроволновки можно сделать более свежим хлеб или пирожки. Заверните выпечку в салфетку или мягкую ткань. Разогревайте 10-15 секунд. Можно сделать так несколько раз. Но после того, как разогрели, нужно сразу употреблять.



Пирожки / Фото "Как сделать"

Вы, наверное, не догадывались, но в микроволновке можно стерилизовать банки. Перед этим их нужно хорошо помыть. На дно банок следует налить немного воды для лучшего эффекта. В самой микроволновке банки нужно поставить таким образом, чтобы они не контактировали друг с другом.

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Стерилизация банок / Фото из ютуба

Вы можете сэкономить время, приготовив картофель в микроволновке. Это займет всего несколько минут. Надо просто проколоть картофель вилкой, смазать оливковым маслом и добавить немного соли. Чтобы он был готовый, будет достаточно 5-7 минут. Во время этого его можно переворачивать.

Дрожжевое тесто также вполне реально приготовить в микроволновке. Ему нужно тепло. Это ускорит его приготовление. Положите его в какую-нибудь емкость, наполните на половину и запихайте в микроволновку. Чтобы тесто не было черствым, лучше поставить около него стакан с водой.



Дрожжевое тесто / Фото "Копилка рецептов"

Также в печи можно посушить зелень на зиму. Это косается сухариков и орехов. Зелень хорошо сушится как в природном виде, так и порезанном. Держат в печи до одной минуты. Излишняя вода испарится, а польза сохранится.