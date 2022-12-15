Через те, що в Україні триває війна, багато людей не хочуть святкувати Різдво чи Новий рік. Але психологи дотримуються тієї думки, що свята теж є частиною нашої життєвої рутини, яку не варто оминати. Тому навіть попри болючі та важкі втрати, блекаути та постійні повітряні тривоги, варто реалізувати святкові традиції. Однак це варто робити з мудрістю та з урахуванням цьогорічного контексту, зазначає 24 канал.

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У самій назві "Таємний Санта" закладено головну інтригу: ніхто не здогадується, хто стане автором подарунка. Відомим є лише ім'я того, кому мають зробити сюрприз. У заздалегідь визначений день "Х" всі складають свої таємні подарунки під ялинку. На коробці обов'язково варто зазначити ім'я людини, для якої призначений сюрприз. Таким чином кожен зможе ощасливити когось приємною несподіванкою й також отримати дарунок від когось із колективу.

Отже, у багатьох з’являється логічне питання: "Що ж подарувати на Таємного Санту?" Особливо якщо ви не знаєте про захоплення та вподобання своїх колег. Для цього ми склали універсальний список подарунків на пересічний сікретсантівський бюджет:

Для тих, хто полюбляє затишок та тепло.

Піжама чи теплий плед – це завжди безпрограшний варіант. Особливо зараз, коли ночі бувають досить холодними. Такі речі будуть зігрівати не лише тіло, а й серце, коли людина, якій ви зробили такий подарунок, буде згадувати цю мить.

Посуд.

Для тих хто полюбляє естетику в усьому, неймовірним подарунок будуть різні прикрашені скляночки, тарілочки чи красиві чашки із зимовим дизайном.

Теплі рукавиці чи шарф.

Такий подарунок асоціюється із теплом та затишком. Він зігріє у холодні та сніжні дні.

Адвент-календар.

Це тренд останніх років, який заполонив не лише США, а й усю Європу. Такі календарі можна знайти на різну тематику та вподобання.

Книги.

Для любителів читати можна подарувати книгу або сертифікат в книгарню. Зимою найкраще підійде книга на різдвяно-новорічну тематику.

Як влаштувати таємного Санту – ідеї подарунків / Фото Unsplash

Свічки.

У наш час українці вчаться не лише практикувати данське вміння бути щасливими, яке називається "hugge", а й економити енергію. Подарувати свічку сьогодні – це не просто подарувати красивий елемент інтер'єру, це ще й особливий прояв турботи та уваги. Також можна приглянутися до електронних свічок які є безпечними у використані.

Новорічна гірлянда.

Гірлянда – це чудовий подарунок для створення святкової атмосфери. Найкраще зараз обирати гірлянди, які світяться за допомогою батарейок. Вони допоможуть зекономити світло й подарують новорічний настрій.

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Ліхтарик.

Хто б міг колись подумати що найкращим подарунком буде ліхтарик. Отримати такий подарунок буде приємно кожному. У продажі можна знайти ліхтарики з різними функціями та цінами.

Термочашка.

Завдяки такому подарунку ваш колега зможе зігрітися на роботі чи вдома. Термочашка є зручною та практичною у використані, а кожний ковток із неї буде нагадувати про цей дарунок від таємного Санти.

Кава або чай в подарунковій упаковці.

Тут заздалегідь варто дізнатися, що більше до вподоби вашому колезі – чай чи кава? Д​ля поціновувачів кави, хорошим подарунком буде пачка ароматних зернят чи мелена кава. Якщо ж людині більше подобається чай, то можна обрати трав'яний чи нейтральний зелений.

Таємний Санта на роботі – що подарувати своїм колегам / Фото Unsplash

Шкарпетки.

Можете обрати теплі вовняні чи махрові шкарпетки, або ж подарувати ті, що з кумедними та тематичними малюнками. Зараз є досить популярними шкарпетки на патріотичну тематику. Головне – врахувати характер та вподобання людини для якої ви стали таємним Сантою.

Блокнот або планер на рік.

Колись такий подарунок можна було назвати банальним, а зараз – це незмінна та важлива річ для планування свого часу і життя. У продажі існують планери та блокноти різних кольорів, зі стильними малюнками, сторінками з крафтового паперу та навіть вбудованим адвент-календарем чи повербанком.

Косметика.

Гігієнічна помада, крем для рук чи для обличчя – це традиційний набір для догляду в холодну пору року. Для любителів вечірніх та ранкових процедур можна підібрати певні косметичні засоби. Тут варто врахувати тип шкіри та наявність алергічних реакцій.

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Повербанк.

Багато повербанків ніколи не буває й у наш час він теж не буде зайвим. Вони є з різною місткість, дизайнами, габаритами та навіть з різними додатковими функціями. Найважливіше це те, що з павербаном можна не боятися залишитися без зв'язку та інтернету.

Солодощі та мандаринки.

Мандаринки та солодощі – це спогад дитинства та сімейної атмосфери. Щоб розбудити внутрішню дитину можна підібрати смачні цукерки чи просто навіть взяти декілька кілограмів цитрусових й покласти в коробку.

А для тих, хто особливо слідкує за своїм здоров'ям можна купити різноманітні "здорові" смаколики. Наприклад, гранолу, арахісову пасту без цукру, безлактозні та безглютенові солодощі.

Нумо святкувати! Адже ми віримо з яким настроєм та емоціями зустрінеш наступний рік і проведеш цей, то більше смутку, горя та усіх негараздів залишиться в минулому, бо нас очікує лише світле майбутнє та спільна перемога у 2023 році.