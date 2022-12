Разом з проєктом "Всі. Свої" ми продовжуємо ділитися добірками подарунків від українських брендів: сьогодні дивіться список для жінок.

Цікаво Як проявити любов та піклування: 8 подарунків для дітей від українських брендів

Трикотаж

Офіційно заявляємо, що трикотаж – король подарунків цієї зими! Адже всюди тільки й розмов про відключення, холод та способи не замерзнути. Гольфи, светри та костюми з кашеміром та мериносовою шерстю від бренду Touchwool ідеально підходять, щоб зберігати тепло. І серденько зігріють, бо виглядають неймовірно. Трикотаж цього виробника дуже якісний, тож даруючи його найріднішим, можете бути певні: презент прослужить не один сезон і довго радуватиме власницю.



Трикотаж для жінок на зиму / Фото пресслужби

Теплі аксесуари

Так само актуальними будуть теплі аксесуари – шарфи, шапки та рукавички, зв'язані руками українських майстрів, доповнять будь-який зимовий гардероб. Наш вибір цього сезону – аксесуари від бренду Knittogolic. У них велика палітра кольорів, стильні фасони та любов у кожному стібку.



Теплі речі для жінок на холодний сезон / Фото пресслужби

Одяг

Аби підкорити подарунком, варто пошукати унікальні речі. Як, наприклад, піджаки від Hate Date. Це апсайклінг бренд, що дарує вінтажним речам нове, сучасне дихання. Можна обрати варіант з розписом, вишивкою чи ланцюгами стразів: в кожному разі це буде справжній стейтмент.



Деякі речі можуть отримати нове життя, і вашим жінкам це сподобається / Фото пресслужби

Прикраси

В одному тоненькому браслеті може бути стільки сили, магії та спогадів! Даруйте жінкам прикраси, якщо хочете наповнити цей жест сенсом та спільною історією: щоразу допасовуючи аксесуар до вбрання, власниця прикраси згадуватиме про вас. Сьогодні наш вибір – ніжні браслети, каблучки, кольє та анклети від Personal Ocean. Натуральне каміння та срібло майстри бренду поєднують так, що очей не відвести!



Найкращі друзі жінок – прикраси / Фото пресслужби

Сумки

Бренд шкіряних виробів Dekey також потрапляє у нашу добірку: важко уявити доцільніший та приємніший подарунок, ніж якісна стильна сумка. Або рюкзак, гаманець чи чохол для телефону – тут обирайте, орієнтуючись на потреби та смаки. Наше серденько полонила невеличка сумочка-багет у шкірі з "крокодиловим" тисненням та декоративним ланцюжком: вона лаконічна, зручна, під усе пасуватиме. Словом, ідеальний варіант!



Практичний і доречний подарунок – сумка для жінки / Фото пресслужби

Косметика

Якщо хочете дарувати косметику – запишіть собі цю назву: NS cosmetics. Це українська сертифікована косметика, створена за авторською рецептурою косметолога. У виробництві не використовують парабени, силікони, мінеральні олії, формальдегід, SLS, SLES, гормони. І ще – не тестують продукти на тваринах. В асортименті є шампуні та бальзами для волосся, очищення для обличчя, креми, маски, тоніки, сироватки, декоративна косметика. А також – гелі, креми та скраби для тіла. Доки працювали над добіркою, ми вже обрали кілька засобів: і собі, і на подарунки.



Потіште своїх жінок красивим набором косметики / Фото пресслужби

Аромати та свічки для дому

Завершуємо нашу подарункову добірку тим, що увійде до історії як символ зими 2022: це свічки. Радимо брати ароматизовані варіанти – так вони створюватимуть неймовірну атмосферу в оселі. І доповнити подарунок іншими ароматами для дому: дифузорами, саме, парфумованим милом. Усе це є у Poetry Home: бренд пропонує максимально широку лінійку різних ароматів для дому та свічок. Наш вибір – свічки Be Brave Like Ukraine та Born in Kyiv. Вони як ніколи актуальні: і в Україні, і на презент іноземним подругам чи колегам.



Цьогоріч свічки, як ніколи, найкращий подарунок / Фото пресслужби

Важливо! Купити подарунки від українських брендів можна 10 – 11 грудня у Києві, на Десятинній, 12: проєкт "Всі. Свої" проведе там "Чуйний маркет". 150+ брендів представляють на локації товари різних категорій.