Саме тому цього року ми особливо ретельно обираємо подарунки: вони грітимуть та підтримуватимуть навіть у найскладніші часи. Разом з проєктом "Всі. Свої" 24 канал склав три добірки подарунків від українських брендів: сьогодні ділимось списком для дітей.

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Одяг для дому

Хтось запам’ятає цю зиму як час тривог та відключень електрики. Хтось – як час свічок, генераторів та повербанків. А хтось – як час теплої піжами, обіймів та улюбленої казки на ніч. Щоб зробити ці спогади приємнішими, радимо подарувати дітям класний домашній одяг з веселими принтами: такий є у бренда CHARIVNI. Костюми та світшоти з тваринами, комахами та ягідками точно стануть улюбленими у ваших малюків.



Одяг для дітей на свята / Фото пресслужби

Ігри

Ми стали більше часу проводити офлайн – це ще один приємний "бонус" відключень електроенергії. І цей час багато хто із задоволенням присвячує настільним іграм. Величезний вибір розвиваючих ігор для дітей та дорослих є в українського видавництва Kilogames. Вони видають українських авторів, а також перекладають світові хіти українською мовою. В асортименті – відомі "Тераформування Марса" (Terraforming Mars), "Коріння" (Root), "Цей дивовижний світ" (It's a wonderful world), "Сіміло" (Similo) та інші.



Розвиваючі ігри для дітей / Фото пресслужби

Солодощі

Шоколад на меду, крафтові цукерки, натуральна пастила, шоколадна арахісова паста – усе це можна сміливо додавати у кожен дитячий вішлист. Порадувати малюків (і не тільки) цього року пропонуємо солодощами від ТМ "Жу-жу shop". Більшість продукції бренд виготовляє без цукру, кожна цукерочка – це ручна робота. У виробництві використовують сертифікований мед з власної пасіки, а в шоколаді від "Жу-жу shop" – лише три інгредієнти, тобто він максимально безпечний та натуральний.



Корисні солодощі без цукру / Фото пресслужби

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Декор для кімнати

Прикрасити дитячу кімнату та подарувати нового "друга", який оберігатиме сон малюка – завжди гарна ідея. З цією роллю якнайкраще впораються гноми від Home Gnome. Бренд виготовляє гномиків різних розмірів та кольорів, за різною тематикою: можна підібрати до смаку будь-кому, або й зібрати цілу гномо-родину.



Іграшки, які сподобаються дітям / Фото пресслужби

Подушка

З Україною в серці – це сьогодні не просто слова. Діти дуже переймаються усім, що відбувається: віддають на ЗСУ гроші, які заощаджували на роботів та ляльок, співають українських пісень та ставлять багато питань про історію і культуру держави. А ще – засинають із мріями про мир. Аби сни були дійсно мирні та комфортні, можна подарувати дітлахам подушку в формі Україна з серцем, які можна прикріпити до будь-якого міста нашої країни. Це справжній хіт продажів бренду Pirina — і ми розуміємо, чому.



Затишні подушки для дітей / Фото пресслужби

3D пазли

Зібрати разом горилу, прибульця, Ейнштейна або Снуп Дога – здається, це найкраще, що можна робити зі школярами чи підлітками. Для цього варто придбати на подарунок нестандартні розвиваючі 3D-пазли з переробленого паперу від Cartonic. Вони екологічні, не потребують додаткових інструментів для складання чи спеціальних навичок. І кожному знайдеться за інтересами, бо бренд Cartonic має в асортименті багато цікавих сюжетів.



Цікаві пазли для дітей та дорослих / Фото пресслужби

Блокноти та канцелярія

Ще один безпрограшний варіант подарунка – блокноти, календарі для заміток, планери, листівки, наклейки, граматичні блокноти для вивчення англійської. Усе це люблять: і малюки, і старші діти. Величезний асортимент канцелярії є в Gifty: тут точно оберете красивий, сенсовий і при цьому практичний подарунок.



Барвисті блокноти для важливих записів / Фото пресслужби

Книги

Читати разом з дітьми і для дітей – це, мабуть, найбільша втіха. Тому даруйте книжки щоразу, коли випадає така нагода! І без приводу те даруйте. Тим більше, що в Україні є такі видавництва, як "Каламар": на сайті є неймовірно красиві новорічні та різдвяні книги, книжечки для найменших та для підлітків, книжки та іграшки для розвитку, а також видання про екологію для різного віку. "Діти, які читають, виростуть дорослими, які думають", – впевнені у видавництві. І ми з ними точно погоджуємось!



Найкращі подарунки – книги / Фото пресслужби

Важливо! Купити подарунки від українських брендів можна 10 – 11 грудня у Києві, на Десятинній, 12: проєкт "Всі. Свої" проведе там "Чуйний маркет". 150+ брендів представляють на локації товари різних категорій.