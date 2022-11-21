Один з важливих аргументів чому важливо святкувати Різдво 25 грудня – це те, що ми зможемо таким чином приєднатися до світової традиції й зробити ще один важливий крок у напрямку відокремлення від Росії та Московського патріархату, зазначає 24 канал.

Читайте також Різдвяний піст 2022: коли розпочинається у католиків та православних, його важливе значення

Чому в Україні Різдво відзначають двічі

У 45 році до нашої ери Юлій Цезар запровадив Юліанський календар, а розробив його олександрійський астроном Созіген на основі календаря Стародавнього Єгипту. Згідно з ним почали святкувати Різдво 25 грудня. Через те, що Земля обертається навколо Сонця приблизно на 12 хвилин повільніше, календар почав змішуватися, а давні римляни цього не враховували.

Цю ситуацію вирішив виправити Папа Римський Григорій XIII, реформувавши календар. Тому деякі роки почали називатися невисокосними (у них немає 29 лютого). Так вдалося перестрибнути оті 10 днів і згідно з таким календарем у 1582 році замість 4 жовтня настало 15, а новий календар назвали Григоріанським.

Коли в Україні святкують Різдво 2022 / Фото Canva

З прийняттям християнства у Київській Русі прийшов і юліанський календар. Тож українці спочатку жили за юліанським календарем, однак у 1918 році в Українській народній республіці більшовики запровадили григоріанський календар.

Коли варто святкувати Різдво

У Біблії немає точної дати, коли народився Ісус Христос. Однак традиція святкувати Різдво 25 грудня за різними календарями залишилася до сьогодні.

Аргументи "за" 25 грудня

У повсякденному житті ми користуємося Григоріанським календарем, тому нелогічно святкувати великі християнські свята за старим стилем.

Прихильники святкування Різдва 25 грудня вважають, що такий перехід віддалить нас від російських традицій.

При переході на грудневу дату Різдвяний піст закінчиться ще до Нового року. Тоді більшість вірян не будуть порушувати правила Різдвяного посту в новорічні свята, бо він закінчиться швидше.

Коли ми відзначаємо Різдво після Нового року, то це свято стає тоді "другорядним" і менш очікуваним.

Різдво в Україні – коли краще святкувати / Фото Canva

Аргументи "за" 7 січня

Не можна різко змінювати дату святкування, бо це призведе до розколу серед українців. Тому перехід повинен бути поступовим і злагодженим.

Деякі історики та етнографи вважають, що дата святкування 7 січня прийшла не з Москви, а була створена ще під час Київської Русі. Тобто Росія перейняла її від нас.

Якщо перенести святкування Різдва на 25 грудня, то доведеться переносити й інші великі православні свята, а багатьом вірянам буде важко прийняти таку зміну.

Немає принципової різниці, коли святкувати Різдво.

Аналізуючи ці аргументи, кожен має вирішити самостійно, коли йому відзначати Різдво. У різдвяний час найважливіше пам'ятати, що наша справжня віра походить із нашого серця, а не з дати у календарі.