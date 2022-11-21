Один из важных аргументов, почему важно праздновать Рождество 25 декабря – это то, что мы сможем таким образом присоединиться к мировой традиции и сделать еще один важный шаг в направлении отделения от России и Московского патриархата, отмечает 24 канал.

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Почему в Украине Рождество отмечают дважды

В 45 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел Юлианский календарь, а разработал его александрийский астроном Созиген на основе календаря Древнего Египта. Согласно ему начали праздновать Рождество 25 декабря. Так как Земля вращается вокруг Солнца примерно на 12 минут медленнее, календарь начал смешиваться, а древние римляне этого не учитывали.

Эту ситуацию решил исправить Папа Римский Григорий XIII, реформировав календарь. Потому некоторые годы стали называться невисокосными (у них нет 29 февраля). Так удалось перепрыгнуть те 10 дней и согласно такому календарю в 1582 году вместо 4 октября наступило 15, а новый календарь назвали Григорианским.

Когда в Украине празднуют Рождество 2022 / Фото Canva

С принятием христианства в Киевской Руси пришел и юлианский календарь. Поэтому украинцы сначала жили по юлианскому календарю, однако в 1918 году в Украинской народной республике большевики ввели григорианский календарь.

Когда стоит праздновать Рождество

В Библии нет точной даты, когда родился Иисус Христос. Однако традиция праздновать Рождество 25 декабря по разным календарям осталась по сей день.

Аргументы "за" 25 декабря

В повседневной жизни мы пользуемся Григорианским календарем, поэтому нелогично праздновать большие христианские праздники по старому стилю.

Поклонники празднования Рождества 25 декабря считают, что такой переход отдалит нас от российских традиций.

При переходе на декабрьскую дату Рождественский пост истечет еще к Новому году. Тогда большинство верующих не будут нарушать правила Рождественского поста в новогодние праздники, потому что он закончится быстрее.

Когда мы отмечаем Рождество после Нового года, то этот праздник становится тогда "второстепенным" и менее ожидаемым.

Рождество в Украине – когда лучше праздновать / Фото Canva

Аргументы "за" 7 января

Нельзя резко менять дату празднования, потому что это приведет к расколу среди украинцев. Поэтому переход должен быть постепенным и слаженным.

Некоторые историки и этнографы считают, что дата празднования 7 января пришла не из Москвы, а была создана еще во время Киевской Руси. То есть, Россия переняла ее от нас.

Если перенести празднование Рождества на 25 декабря, то придется переносить и другие великие православные праздники, а многим верующим будет трудно принять такое изменение.

Нет принципиальной разницы, когда праздновать Рождество.

Анализируя эти аргументы, каждый должен решить самостоятельно, когда ему отмечать Рождество. В рождественское время важнее всего помнить, что наша истинная вера происходит из нашего сердца, а не с даты в календаре.