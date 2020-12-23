Рождество христиане отмечают во всем мире. Но почему праздник разделил верующих на две общины, которые отмечают Рождество 25 декабря и рождение Христа 7 января, и что общего и особенного имеет праздник у христиан восточного и западного обрядов – читайте далее.

Рождество — один из важнейших христианских праздников, который 25 декабря отмечают католики, а через две недели после этого – и христиане восточного обряда.

Читайте также: 25 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Рождество знаменует рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества. Именно этот день разделил историю на "до" и "после" – с рождения Христа началось современное летоисчисление под названием "наша эра".

Рождество Христово имеет давнюю историю с уникальными традициями и обычаями – люди украшают елки, готовят праздничные блюда, колядуют, ходят в церковь и посещают родственников.



Рождество — один из самых важных христианских праздников, который отмечают в мире 25 декабря и 7 января

История праздника

Известно, что родился Иисус в израильском городе Вифлееме во время правления жестокого царя Ирода. В то время верховный глава страны подговорил свою охрану осматривать каждого новорожденного, чтобы не допустить появления Мессии, что воссядет на трон.

По этой причине почти все малыши той ночью были убиты, кроме Иисуса. Маленького сына Божьего удалось спасти, скрывая беременную Марию в хлеву.

Интересно, что первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку, а уже в XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах.

История Рождества Христова

Традиции празднования Рождества западного обряда

Рождество для католиков и протестантов является особым и важнейшим религиозным праздником. Накануне Рождества люди придерживаются Адвента – времени в ожидании праздника, когда люди особо уделяют внимание духовной жизни, некоторые, по желанию, придерживаются поста.

Читайте также: Картинки-поздравления с католическим Рождеством: лучшая подборка

Праздник объединяет вокруг всю семью, которая с трепетом украшает дом к Рождеству – это символизирует веру и почитание Иисуса. Среди символов этого праздника особое место занимает елка, а также рождественский венок, омела, солома и подарки.

Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, семьи собираются на Святой Ужин из постных блюд: рыбы, оплаток (постный хлеб), фруктов, орехов и прочего. Перед началом трапезы глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду, потом все переламывают рождественский хлеб — оплаток.



Украинская колядка "Щедрик" стала всемирно известным хитом под названием "Carol of the Bells" – видео

После ужина семья собирается в храм на Мессу Навечерия Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Месса начинается, преимущественно, в полночь. Во время нее священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Иисуса.

Вторая праздничная месса происходит на рассвете и символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. А третья месса, которая происходит днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.

25 декабря подается праздничная пища. Главным блюдом стола у большинства католиков и протестантов является запеченная индейка, утка, свинина и прочее.

А также 25 декабря все ищут подарки от Санта-Клауса или Святого Николая.



Дети 25 декабря ждут от Санта-Клауса подарунков

Традиции празднования Рождества восточного обряда

Православные и греко-католики отмечают День рождения Христа 7 января. Для христиан восточного обряда праздник Рождества Христова является важным религиозным праздником, но после Пасхи, который для них более важен.

Каждый год перед Рождеством христиане придерживаются строгого рождественского поста, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Во время поста люди стараются духовно очиститься и покаяться в грехах.

Накануне Рождества 6 января происходит Святой Вечер – люди готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Традиционно на столе стоят узвар, пампушки, борщ с ушками и кутья, которая является главным блюдом Святого Вечера.



Святая вечеря состоит из 12 постных блюд

А семья садится ужинать только после того, как на небо взойдет первая звезда – хозяин дома зажигает рождественскую свечу, произносит молитву и благословляет пищу.

7 января люди идут на богослужение, а дальше – ходят в гости к родственникам, колядуют и водят вертепы – передвижные театры с людьми или куклам, которые показывают представления о рождении Христа в Вифлееме. В этот день заканчивается рождественский пост.



Коляда – неотъемлемая традиция празднования Рождества

Чем отличается Рождество западного обряда от восточного

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, в то время как верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января.

Дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница лишь в системе летоисчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

Также несколько отличается важность праздника. Для Запада рождение Христа – самый важный религиозный праздник в календаре, тогда как для Востока важнее Рождества является Пасха – день Воскресения Господня.

Рождество для католического мира символизирует семейный праздник, когда для православных и греко-католиков – это прежде всего духовный праздник.

Кроме того, пост перед Рождеством у них не такой суровый, как у христиан восточного обряда. Католики и протестанты перед Рождеством имеют Адвент – месяц в ожидании праздника, в течение которого люди стараются больше времени уделять духовной жизни, семье. Некоторые, по желанию, постятся.

У обеих христианских общин есть Сочельник – праздничный ужин из постных блюд. Католики начинают угощение с оплаток или гостий – тонких хлебных пластин, которыми причащают прихожан в церкви. В восточном обряде угощение начинают с кутьи.



Святвечер у верующих восточного и западного обрядов

У православных и греко-католиков на Рождество есть одно ночное богослужение, в котором сразу правят Великое Повечерие, Утреню и Литургию. Между тем у верующих западного обряда служат три рождественских мессы отдельно – ночью, утром и днем, что символизирует рождение Спасителя в лоне Отца, во чреве богоматери и Иисуса в душе каждого христианина.

А 25 декабря у большинства верующих западного обряда главным рождественским блюдом является запеченная индейка или утка. Также немало христиан готовят так называемый рождественский пудинг. Такие традиции распространены в США, Великобритании, Германии, Франции, Греции и других странах.

На Рождество католики и протестанты дарят всем подарки, которые кладут под елку или в носки от Санты Клауса или Святого Николая.

Кроме того, они украшают не только елку, но и весь дом. Обязательно в декорировании должен быть рождественский венок и омела, под которой все обмениваются поцелуями.

А также в доме должна быть солома, которая является одним из главных символов Рождества, она олицетворяет ясли Христа. У христиан восточного обряда, в частности в Украине, ставят дидух.

Общим для обоих обрядов является колядование. Но у католиков это не так распространено, как у православных и греко-католиков, и они, обычно, колядуют в семейном кругу. Зато, верующие восточного обряда идут колядовать в каждый дом – так колядники приносят весть о рождении Сына Божьего, который спасет мир.

Рождество Христово – праздник добра, мира и милосердия. Редакция сайта "24" желает всем Веселого и светлого Рождества!



Чем отличается Рождество восточного обряда от западного

Что нельзя делать на Рождество

Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества существует свой собственный список запретов, которые необходимо соблюдать, если вы хотите провести праздник правильно.

Главной традицией, конечно, есть пост, который длится 40 дней. В течение этого времени православному христианину не разшерается употреблять мясо и молочную продукцию, основывая свой рацион на овощах и фруктах. Считается, что только через физическое очищение в течение этого периода человек может очиститься от душевных грехов.

Мы собрали самые важные запреты, которые нельзя делать в католическое и православное Рождество:

1. В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.

2. После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.

3. Присмотритесь внимательнее к своей ели. На верхушке не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, который сообщил о рождении Иисуса.

4. В Рождество нельзя одевать старую одежду.

5. Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

6. Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.

7. На Рождество в коем случае нельзя гадать.

8. Не обходите в этот день нуждающихся и бедных, а подайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радости.