Рождественский пост предназначен для того, чтобы очистить свое тело и смирить дух. Однако в этот период важно воздерживаться не только от еды, но и много молиться и читать Библию, размышлять над важностью и смыслом Рождества, отмечает 24 канал.
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В Украине Рождество празднуют дважды – 25 декабря и 7 января. Рождественский пост по старому стилю (по юлианскому календарю) продолжается с 15 ноября по 24 декабря, а по новому стилю (по григорианскому календарю) с 28 ноября по 6 января.
В народе Рождественский пост еще называется – Филипповка, в честь апостола Филиппа, которого чествуют 27 ноября (14 ноября по старому стилю).
Цель поста – не только воздерживаться от пищи, но удаляться от греха и быть ближе к Богу. Рождественский пост нужен для того, чтобы обуздать свои телесные желания и достойно встретить Рождество Христово.
Календарь питания во время Рождественского поста
28 ноября – воскресенье (начало Рождественского поста)
Можно есть горячую пищу с маслом. Разрешается употреблять рыбу и пить вино.
29 ноября – понедельник
Разрешается есть горячую пищу, но без масла.
30 ноября – вторник
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
1 декабря – среда
Сухоедение, потребление сырой пищи растительного происхождения.
2 декабря – четверг
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
3 декабря – пятница
Сухоедение, потребление сырой пищи растительного происхождения.
4 декабря – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
5 декабря – воскресенье
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
6 декабря – понедельник
Можно есть горячую пищу, однако запрещается давать в нее масло или масло.
7 декабря – вторник
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
8 декабря – среда
В этот день можно есть только сырую пищу растительного происхождения.
9 декабря – четверг
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
10 декабря – пятница
Сухоедение.
11 декабря – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
12 декабря – воскресенье
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
13 декабря – понедельник
Горячая еда, без масла и растительного масла.
14 декабря – вторник
Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
15 декабря – среда
Сухоедение.
Календарь питания во время Рождественского поста / Фото Unsplash
16 декабря – четверг
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
17 декабря – пятница
Сухоедение.
18 декабря – суббота
Разрешается горячая еда с маслом, рыба и вино.
19 декабря – воскресенье
Разрешается горячая еда с маслом, рыба и вино.
20 декабря – понедельник
Можно есть горячую пищу, но без растительного масла и масла.
21 декабря – вторник
Можно есть горячую пищу с добавлением масла.
22 декабря – среда
Сухоедение.
23 декабря – четверг
Можно есть горячую пищу с маслом.
24 декабря – пятница
Сухоедение.
25 декабря – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
26 декабря – воскресенье
Можно употреблять горячую пищу, с добавлением масла, рыбу и вино.
27 декабря – понедельник
Горячая еда без масла.
28 декабря – вторник
Можно есть горячую пищу с маслом или маслом.
29 декабря – среда
Сухоедение, потребление сырой пищи растительного происхождения.
30 декабря – четверг
Разрешается горячая еда с маслом.
31 декабря – пятница
Сухоедение.
1 января – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
2 января – воскресенье
Разрешается есть горячую еду с маслом.
3 января – понедельник
Разрешается есть только сырую пищу растительного происхождения.
4 января – вторник
Можно есть горячую пищу, но без масла или масла.
5 января – среда
Сухоедение.
6 января – четверг
Самый строгий день поста. У него вообще следует отказаться от еды.
7 января – пятница (Рождество Христово)
Поста нет.
Что можно есть
В общем, рождественский пост делится на три этапа:
- первый этап длится с 28 ноября по 19 декабря;
- второй этап – с 20 декабря по 1 января;
- третий этап – со 2 января по 6 января.
Каждый этап отличается между собой разнообразием в рационе. Чем ближе к окончанию поста, тем строже правила соблюдения поста. Поэтому необходимо воздерживаться от употребления таких продуктов: молока, яиц, мяса, сливочного масла, а в некоторые дни рыбы.
В Рождественский пост разрешается есть: любые фрукты и овощи, каши, орехи, мед, грибы и бобовые. Украинская кухня очень разнообразна и вкусна, поэтому существует множество рецептов блюд, которые можно приготовить из разрешенных ингредиентов.
Что можно и нельзя есть во время Рождественского поста / Фото Unsplash
Кому следует воздержаться от поста
Перед началом поста важно проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью. Церковь позволяет не соблюдать пост беременным женщинам и матерям, которые кормят детей. Также детям до 12 лет.
Нельзя поститься тем, кто имеет рак, сахарный диабет, анемию, туберкулез, вирусный гепатит, язву желудка, гастрит с повышенной кислотностью, нервные расстройства и т.д., а также пожилым людям с остеопорозом. Также не стоит ограничивать себя в еде студентам и школьникам в период экзаменов и сессий.
Важно помнить, что пост – это прежде всего ваше состояние души и наши отношения с Богом. Готовиться к Рождеству можно не только отказываясь от определенной пищи, но и искренне молясь, совершая добрые дела, готовя прежде всего свое сердце к величайшему событию всего человечества.