Рождественский пост предназначен для того, чтобы очистить свое тело и смирить дух. Однако в этот период важно воздерживаться не только от еды, но и много молиться и читать Библию, размышлять над важностью и смыслом Рождества, отмечает 24 канал.

Читайте также Рождественский пост 2022: когда начинается у католиков и православных, его важное значение

В Украине Рождество празднуют дважды – 25 декабря и 7 января. Рождественский пост по старому стилю (по юлианскому календарю) продолжается с 15 ноября по 24 декабря, а по новому стилю (по григорианскому календарю) с 28 ноября по 6 января.

В народе Рождественский пост еще называется – Филипповка, в честь апостола Филиппа, которого чествуют 27 ноября (14 ноября по старому стилю).

Цель поста – не только воздерживаться от пищи, но удаляться от греха и быть ближе к Богу. Рождественский пост нужен для того, чтобы обуздать свои телесные желания и достойно встретить Рождество Христово.

Календарь питания во время Рождественского поста

28 ноября – воскресенье (начало Рождественского поста)

Можно есть горячую пищу с маслом. Разрешается употреблять рыбу и пить вино.

29 ноября – понедельник

Разрешается есть горячую пищу, но без масла.

30 ноября – вторник

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

1 декабря – среда

Сухоедение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

2 декабря – четверг

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

3 декабря – пятница

Сухоедение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

4 декабря – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

5 декабря – воскресенье

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

6 декабря – понедельник

Можно есть горячую пищу, однако запрещается давать в нее масло или масло.

7 декабря – вторник

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

8 декабря – среда

В этот день можно есть только сырую пищу растительного происхождения.

9 декабря – четверг

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

10 декабря – пятница

Сухоедение.

11 декабря – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

12 декабря – воскресенье

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

13 декабря – понедельник

Горячая еда, без масла и растительного масла.

14 декабря – вторник

Разрешается есть горячую еду с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

15 декабря – среда

Сухоедение.

Календарь питания во время Рождественского поста / Фото Unsplash

16 декабря – четверг

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

17 декабря – пятница

Сухоедение.

18 декабря – суббота

Разрешается горячая еда с маслом, рыба и вино.

19 декабря – воскресенье

Разрешается горячая еда с маслом, рыба и вино.

20 декабря – понедельник

Можно есть горячую пищу, но без растительного масла и масла.

21 декабря – вторник

Можно есть горячую пищу с добавлением масла.

22 декабря – среда

Сухоедение.

23 декабря – четверг

Можно есть горячую пищу с маслом.

24 декабря – пятница

Сухоедение.

25 декабря – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

26 декабря – воскресенье

Можно употреблять горячую пищу, с добавлением масла, рыбу и вино.

27 декабря – понедельник

Горячая еда без масла.

28 декабря – вторник

Можно есть горячую пищу с маслом или маслом.

29 декабря – среда

Сухоедение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

30 декабря – четверг

Разрешается горячая еда с маслом.

31 декабря – пятница

Сухоедение.

1 января – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

2 января – воскресенье

Разрешается есть горячую еду с маслом.

3 января – понедельник

Разрешается есть только сырую пищу растительного происхождения.

4 января – вторник

Можно есть горячую пищу, но без масла или масла.

5 января – среда

Сухоедение.

6 января – четверг

Самый строгий день поста. У него вообще следует отказаться от еды.

7 января – пятница (Рождество Христово)

Поста нет.

Что можно есть

В общем, рождественский пост делится на три этапа:

первый этап длится с 28 ноября по 19 декабря;

второй этап – с 20 декабря по 1 января;

третий этап – со 2 января по 6 января.

Каждый этап отличается между собой разнообразием в рационе. Чем ближе к окончанию поста, тем строже правила соблюдения поста. Поэтому необходимо воздерживаться от употребления таких продуктов: молока, яиц, мяса, сливочного масла, а в некоторые дни рыбы.

В Рождественский пост разрешается есть: любые фрукты и овощи, каши, орехи, мед, грибы и бобовые. Украинская кухня очень разнообразна и вкусна, поэтому существует множество рецептов блюд, которые можно приготовить из разрешенных ингредиентов.

Что можно и нельзя есть во время Рождественского поста / Фото Unsplash

Кому следует воздержаться от поста

Перед началом поста важно проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью. Церковь позволяет не соблюдать пост беременным женщинам и матерям, которые кормят детей. Также детям до 12 лет.

Нельзя поститься тем, кто имеет рак, сахарный диабет, анемию, туберкулез, вирусный гепатит, язву желудка, гастрит с повышенной кислотностью, нервные расстройства и т.д., а также пожилым людям с остеопорозом. Также не стоит ограничивать себя в еде студентам и школьникам в период экзаменов и сессий.

Важно помнить, что пост – это прежде всего ваше состояние души и наши отношения с Богом. Готовиться к Рождеству можно не только отказываясь от определенной пищи, но и искренне молясь, совершая добрые дела, готовя прежде всего свое сердце к величайшему событию всего человечества.