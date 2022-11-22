Різдвяний піст призначений для того, щоб очистити своє тіло й упокорити дух. Однак, у цей період важливо утримуватися не лише від їжі, а й багато молитися й читати Біблію, роздумувати над важливістю та сенсом Різдва, зазначає 24 канал.

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В Україні Різдво святкують двічі – 25 грудня і 7 січня. Тож Різдвяний піст за старим стилем (згідно з юліанським календарем) триває із 15 листопада по 24 грудня, а за новим стилем (за григоріанським календарем) із 28 листопада по 6 січня.

У народі Різдвяний піст ще називається – Пилипівка, на честь апостола Пилипа, якого вшановують 27 листопада (14 листопада за старим стилем).

Мета посту – не лише утримуватися від їжі, а віддалятися від гріха й бути ближчим до Бога. Різдвяний піст потрібен для того, щоб приборкати свої тілесні бажання і гідно зустріти Різдво Христове.

Календар харчування під час Різдвяного посту

28 листопада – неділя (початок Різдвяного посту)

Можна їсти гарячу їжу з маслом. Дозволяється вживати рибу і пити вино.

29 листопада – понеділок

Дозволяється їсти гарячу їжу, однак без масла.

30 листопада – вівторок

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

1 грудня – середа

Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

2 грудня – четвер

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

3 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

4 грудня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

5 грудня – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

6 грудня – понеділок

Можна їсти гарячу їжу, однак заборонено давати у неї масло чи олію.

7 грудня – вівторок

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

8 грудня – середа

У цей день можна вживати лише сиру їжу рослинного походження.

9 грудня – четвер

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

10 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

11 грудня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

12 грудня – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

13 грудня – понеділок

Гаряча їжа, без масла й олії.

14 грудня – вівторок

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

15 грудня – середа

Сухоїдіння.

Календар харчування під час Різдвяного посту / Фото Unsplash

16 грудня – четвер

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

17 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

18 грудня – субота

Дозволяється гаряча їжа з маслом, риба і вино.

19 грудня – неділя

Дозволяється гаряча їжа з маслом, риба і вино.

20 грудня – понеділок

Можна їсти гарячу їжу, але без олії і масла.

21 грудня – вівторок

Можна їсти гарячу їжу з додаванням масла.

22 грудня – середа

Сухоїдіння.

23 грудня – четвер

Можна їсти гарячу їжу з маслом.

24 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

25 грудня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

26 грудня – неділя

Можна вживати гарячу їжу, з додаванням масла, а також рибу і вино.

27 грудня – понеділок

Гаряча їжа без масла.

28 грудня – вівторок

Можна їсти гарячу їжу з маслом чи олією.

29 грудня – середа

Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

30 грудня – четвер

Дозволяється гаряча їжа з маслом.

31 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

1 січня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

2 січня – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом.

3 січня – понеділок

Дозволяється їсти лише сиру їжу рослинного походження.

4 січня – вівторок

Можна їсти гарячу їжу, однак без масла чи олії.

5 січня – середа

Сухоїдіння.

6 січня – четвер

Найстрогіший день посту. У нього взагалі варто відмовитись від їжі.

7 січня – п'ятниця (Різдво Христове)

Посту немає.

Що можна їсти

Загалом різдвяний піст поділяється на три етапи:

перший етап триває із 28 листопада по 19 грудня;

другий етап – із 20 грудня по 1 січня;

третій етап – із 2 січня по 6 січня.

Кожен етап відрізняється між собою різноманітністю в раціоні. Чим ближче до закінчення посту, тим суворіші правила дотримання посту. Тож необхідно утримуватися від вживання у їжу таких продуктів: молока, яєць, м'яса, вершкового масла, а в деякі дні риби.

У Різдвяний піст дозволяється їсти: будь-які фрукти та овочі, каші, горіхи, мед, гриби й бобові. Українська кухня є надзвичайно різноманітною та смачною, тож існує безліч рецептів страв, які можна приготувати з дозволених інгредієнтів.

Що можна й не можна їсти під час Різдвяного посту / Фото Unsplash

Кому варто утриматися від посту

Перед початок посту важливо проконсультуватися з лікарем, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Церква дозволяє не дотримуватися посту вагітним жінкам та матерям, які годують дітей. Також дітям віком до 12 років.

Не можна поститися тим, хто має рак, цукровий діабет, анемію, туберкульоз, вірусний гепатит, виразку шлунка, гастрит із підвищеною кислотністю, нервові розлади тощо, а також людям похилого віку з остеопорозом. Теж не варто обмежувати себе в їжі студентам та школярам у період іспитів та сесій.

Важливо пам'ятати, що піст – це перш за все ваш стан душі й наші відносини з Богом. Готуватися до Різдва можна не лише відмовляючись від певної їжі, а й щиро молячись, роблячи добрі справи, готуючи перш за все своє серце до найвеличнішої події усього людства.