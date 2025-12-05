Чи правда, що сон з четверга на п'ятницю є віщим – розповідає 24 Канал з посиланням на ukr.media.
Дивіться також До чого сняться зуби та чи варто боятися такого сну
Чи віщий сон з четверга на п'ятницю?
Прихильники езотерики пов'язують особливість цієї ночі з астрологією. Вважається, що п'ятниця перебуває під заступництвом Венери – планети, яка відповідає за почуття, любов та творчість. Саме тому сни в цей час нібито відображають наші найпотаємніші емоційні бажання, а інтуїція загострюється настільки, що здатна показати майбутнє.
Згідно з цими віруваннями, яскраві та кольорові сни обіцяють здійснення мрій, особливо в особистому житті, тоді як тривожні сюжети є попередженням про необхідність змін.
Однак наука пропонує більш прагматичний погляд на ситуацію. Річ у тім, що ніч з четверга на п'ятницю – завершення робочого тижня та момент пікового накопичення втоми й стресу. Перевантажений інформацією мозок під час сну намагається впорядкувати пережиті події та змоделювати можливі варіанти майбутнього.
Тому те, що ми сприймаємо як віщий знак, часто є просто результатом глибокої аналітичної роботи підсвідомості, яка видає прогноз на основі вже наявних фактів, які ми могли не помітити у свідомому стані.
Чи віщий сон з четверга на п'ятницю / Фото Freepik
Як викликати віщий сон?
- Наші предки вірили, що напередодні великих свят, особливо на Андрія, 30 листопада, Івана Купала, 23 – 24 червня, Різдво, 24 – 25 грудня, чи на Святвечір, 24 грудня, межа між світами зникає, зазначає сайт "Українські традиції".
- Саме в цей момент душа людини нібито може отримати знаки з майбутнього. У зв'язку з цим зазвичай молоді дівчата промовляють особливі слова перед сном, щоб побачити уві сні свого майбутнього нареченого.
- Серед найвідоміших фраз: "Суджений мій ряджений, прийди до мене в моїх снах", "Мій суджений, мій ряджений, з'явися мені уві сні, поведи мене через місточок у нове життя" та "Суджений, коханий, мені уві сні з'явися, своє ім'я назви". Ці замовляння допомагають дізнатися ім'я майбутнього чоловіка або навіть приблизно уявити його зовнішність.
- Що цікаво, щоб сон був більш точним, дівчата нерідко клали під подушку гребінець. Так, вважалося, що суджений прийде уві сні й розчеше дівчині волосся. Під подушки також клали замок з ключем, сподіваючись побачити, того хто його відкриє. Саме ця людина і мала б бути судженим. Крім цього, у давнину дівчата робили міст з вербових гілочок – хто переведе через місток, той зробить пропозицію руки та серця.