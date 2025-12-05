Чи правда, що сон з четверга на п'ятницю є віщим – розповідає 24 Канал з посиланням на ukr.media.

Дивіться також До чого сняться зуби та чи варто боятися такого сну

Чи віщий сон з четверга на п'ятницю?

Прихильники езотерики пов'язують особливість цієї ночі з астрологією. Вважається, що п'ятниця перебуває під заступництвом Венери – планети, яка відповідає за почуття, любов та творчість. Саме тому сни в цей час нібито відображають наші найпотаємніші емоційні бажання, а інтуїція загострюється настільки, що здатна показати майбутнє.

Згідно з цими віруваннями, яскраві та кольорові сни обіцяють здійснення мрій, особливо в особистому житті, тоді як тривожні сюжети є попередженням про необхідність змін.

Однак наука пропонує більш прагматичний погляд на ситуацію. Річ у тім, що ніч з четверга на п'ятницю – завершення робочого тижня та момент пікового накопичення втоми й стресу. Перевантажений інформацією мозок під час сну намагається впорядкувати пережиті події та змоделювати можливі варіанти майбутнього.

Тому те, що ми сприймаємо як віщий знак, часто є просто результатом глибокої аналітичної роботи підсвідомості, яка видає прогноз на основі вже наявних фактів, які ми могли не помітити у свідомому стані.

Чи віщий сон з четверга на п'ятницю / Фото Freepik

Як викликати віщий сон?