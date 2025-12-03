Однак вирішальне значення мають деталі побаченого. Що означає сон про зуби – пише 24 Канал з посиланням на сонник Міллера.

Вас також може зацікавити Що означає, коли сниться покійник

До чого сняться зуби?

Згідно з сонником американського психолога Густава Міллера, поява зубів уві сні вже є попередженням про можливі неприємності, часто спричинені спілкуванням з хворими людьми. Водночас французький астролог Нострадамус розглядає зуби як символ життєвої енергії. Тому будь-які проблеми з ними уві сні вказують на внутрішні переживання та втрату сил, пише сайт Dream Book.

Найбільш тривожним сценарієм вважається втрата зубів. Якщо вони випадають самостійно, то Міллер трактує це як передвісник низки тривог, а Нострадамус вбачає в цьому ознаку розгубленості та бездіяльності, що заважає досягненню мети. Втім, якщо зуби вибивають, то така насильницька втрата може обіцяти несподіваний удар по бізнесу чи здоров'ю. А якщо їх виривають у дитини, то виникає високий ризик серйозно захворіти.

Особливо небезпечним вважається сон, у якому людина випльовує зуби, оскільки це пряма загроза недуги для сновидця або його близьких. Навіть спостереження за порожнім місцем у роті, за версією Нострадамуса, є попередженням про виснаження та передчасну старість.

Зуби уві сні / Фото Freepik

Важливу роль відіграє і стан зубів уві сні. Що цікаво, гнилі та зруйновані різці в обох сонниках сигналізують про погіршення здоров'я через надмірну напругу, тоді як наявність штучних протезів віщує тяжкі випробування, які можна подолати доклавши зусиль.

Гігієна ротової порожнини також має символічне значення у сновидіннях. Так, очищення або полоскання рота означає, що людині доведеться запекло боротися, щоб відстояти свої інтереси. Якщо ж вдалося позбутися зубного каменю уві сні, то це добрий знак, який віщує одужання та налагодження робочих справ.

Чи бувають хороші сни про зуби?