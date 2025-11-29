Детальніше про те, чому живим сняться померлі – розповідає 24 Канал з посиланням на сонник Лоффа.

Чому сняться померлі?

На думку американського психотерапевта Девіда Лоффа, такі образи символізують щось втрачене, але не забуте, або ж те, що ми ніяк не можемо відпустити. Поява померлих родичів уві сні найчастіше сигналізує про нерозв'язані питання, тому варто звертати особливу увагу на деталі. Зокрема, на вираз обличчя присутніх, атмосферу та будь-які незвичні моменти зустрічі.

Згідно з відомим сонником Міллера, подібні сновидіння майже завжди є попередженням. Побачити мертвим когось з близьких означає необхідність стійко зустріти майбутні випробування або навіть втрату, а почути голос померлого друга – до поганих звісток, зазначає Dream Book.

Особливого значення набувають розмови з рідними. Так, бесіда з померлим батьком спонукає ретельно обдумувати нові справи та пов'язані з ними операції, оскільки сон може попереджати про інтриги проти вас. У такому разі варто подбати про свою репутацію та діяти розважливо.

Чому сняться померлі / Фото Freepik

Втім, якщо ж наснилася розмова з померлою матір'ю, то варто звернути увагу на здоров'я, а діалог з братом натякає на те, що хтось з вашого оточення зараз гостро потребує допомоги та співчуття.

Важливо також звертати увагу на настрій померлого. Якщо уві сні родич виглядає веселим і жвавим, це може свідчити про те, що ви неправильно організували своє життя і припускаєтеся серйозних помилок, які здатні вплинути на всю подальшу долю.

Якщо ж померлий намагається взяти з вас якусь обіцянку, то це віщує період занепаду в справах і можливу зневіру, якій треба протистояти, дослухаючись до мудрих порад.

До чого сняться померлі за сонником Менегетті?