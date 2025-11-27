Саме в цей час дівчата намагалися зазирнути у майбутнє та дізнатися ім'я майбутнього нареченого. Коли варто ворожити на судженого – повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Коли ворожити на судженого?

Найважливішим питанням для сучасних українців залишається дата проведення обрядів, адже через перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар звичні дати свят змістилися. Якщо раніше магічною вважалася ніч з 12 на 13 грудня, то тепер час для ворожіння настає раніше – у ніч з 29 на 30 листопада.

Обряди зазвичай розпочинаються пізно ввечері 29 листопада і тривають до півночі або навіть довше. Вважається, що саме на межі двох діб відкривається символічна брама, через яку можна побачити свою долю.

У День Андрія Первозванного дівчата традиційно збиралися в одній хаті та починали ворожити. Зокрема, перекидали чобітки через хату, запитували імена у перехожих чи дивилися у дзеркало при свічках. Це робилося для того, щоб дізнатися трохи більше інформації про свого судженого, зокрема його ім'я, місце зустрічі з ним тощо.

Андрія 2025 – коли ворожити на судженого / Фото Freepik

Як правильно ворожити на Андрія 2025?