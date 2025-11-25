Детальніше про те, як ворожити на Андрія 30 листопада – розповідає 24 Канал.

Як ворожити на Андрія 30 листопада?

Ворожіння на ім'я

Це досить простий і відомий спосіб дізнатися ім'я свого майбутнього нареченого. Для цього треба вийти на вулицю й запитати у першого чоловіка, якого ви побачите, як його звати. За повір'ям, саме таке ім'я і матиме ваш суджений.

Ворожіння на папірцях

Потрібно взяти 12 маленьких аркушів паперу. На одинадцятьох напишіть чоловічі імена, а дванадцятий – залишіть чистим. Після цього покладіть усі записки під подушку, а вранці, прокинувшись, навмання витягніть одну з них. Ім'я на папірці підкаже вам, як зватимуть вашого нареченого. Однак якщо ви витягнете порожній папірець, то варто ще трохи почекати на свою другу половинку.

Ворожіння "Місточок"

Щоб побачити другу половинку уві сні, вам варто набрати води в тарілку. Потім покласти зверху дощечку і поставити цю конструкцію під ліжко. Перед сном слід попросити судженого перевести вас через цей місток. Людина, яка вам приснилася, і буде вашою другою половинкою.

Як ворожити на Андрія / Фото Freepik

Ворожіння з гребінцем

Розчешіть своє волосся перед сном та покладіть гребінець під подушку. Далі скажіть таку фразу: "Суджений-ряджений, прийди й причеши мене". Вважається, що майбутній чоловік має з'явитися у сні й розчесати вам волосся.

Ворожіння перехресті

Опівночі вийдіть на перехрестя, накресліть навколо себе коло, станьте в його центр і почніть слухати. Якщо вдасться почути сміх, то це віщує швидке весілля, а якщо десь пролунає плач – наступний рік ви проведете на самоті.

Чи можна ворожити християнам?

Наша редакція поспілкувалася зі священником ПЦУ Миколаєм Гандзюком, який наголосив, що ворожіння – духовно небезпечна практика, навіть якщо вона виглядає як гра чи є невинною або ж жартівливою.

Вірянам не варто вдаватися до ворожінь, адже це бажання дізнатися майбутнє миттєво, оминаючи молитву та духовну працю. Таке прагнення до швидких відповідей свідчить про відхилення від щирої довіри до Господа і відкриває людське серце для самообману.

Коли дівчина чи хлопець починають покладати свої надії на знаки або випадкові предмети, це підміняє собою справжнє духовне життя і витісняє живу віру. Саме тому Церква не може благословити дії, що відволікають від істинної духовності та ведуть людину в протилежний бік від Бога.

Для написання матеріалу використані джерела: ukr.media та Traditions.in.ua.