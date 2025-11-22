Наші прабабусі вірили, що доля обов'язково подасть знак, якщо правильно про це попросити. Тому 24 Канал зібрав найпопулярніші способи ворожіння на іменах.

Одним із найпопулярніших методів, який легко відтворити сьогодні, є ритуал з дванадцятьма папірцями. Його суть доволі проста: дівчині потрібно взяти дванадцять невеликих клаптиків паперу й написати на них різні чоловічі імена. Водночас варто залишити один аркуш абсолютно чистим.

Після цього усі записки ретельно перемішують і кладуть під подушку перед сном, подумки налаштовуючись на зустріч із судженим уві сні. А вже вранці навмання витягують один папірець.

Написане на ньому ім'я вказуватиме на майбутнього чоловіка. Однак якщо дівчині попадеться порожній листок, то це означатиме, що весілля відбудеться ще не скоро і долі потрібен час.

Крім цього, існує давній і дуже цікавий спосіб ворожіння з використанням засушеного листя яблуні. У давнину дівчата наносили імена хлопців або спеціальні таємні позначки саме на листочки цього дерева, яке символізувало кохання. Після цього їх також клали під подушку в ніч перед святом.

Втім, вранці долю дівчини довіряли визначити наймолодшому члену родини. Саме маленький брат повинен був своєю рукою дістати з-під подушки кілька листочків, після чого визначали, з ким судилося молодій жінці поєднати життя.

Що відомо про День святої Катерини?