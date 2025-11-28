З нагоди свята 24 Канал підготував гарні привітання зі Всеукраїнським днем логіста у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям і знайомим, які працюють у цій сфері.

Всеукраїнський день логіста 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Друже, вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб усі вантажі прибували вчасно! Нехай угоди будуть прибутковими, а маршрути відбуватимуться без перешкод. Здоров'я та щастя в родині, особистих і кар'єрних здобутків, міцної команди та вдячних клієнтів, процвітання, удачі й терпіння.​

***

Вітаю з Днем логіста! Бажаю успішної організації і благополучної координації будь-якої справи, світлої удачі й впевненості в собі, особистого щастя і великих досягнень, високого достатку, вірного здоров'я і відмінного настрою.

Привітання з Днем логіста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З твоїм днем, логісте,

Нині вітаю,

Нехай маршрут веде лише до щастя

Від душі бажаю.

***

Людина ти – просто супер,

У справі ти – фахівець.

Вітаю з днем професійного росту,

Бо в роботі ти завжди молодець!

Бажаю я скласти, окрім роботи,

У житті вірний для себе маршрут.

Нехай у ньому будуть зупинки

"Щастя", "радість" і "затишний дім".

Привітання з Днем логіста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе зі святом – Днем логіста! Бажаю успіху без запізнень, добробуту і стабільності у всьому, поваги й надійності партнерів, достатку й удачі, любові в серці й щирого щастя.

***

Вітаю зі святом професіонала логіста! Бажаю успішної організації і координації будь-якої справи, світлої удачі й впевненості в собі, особистого щастя і великих досягнень, високого достатку, гарного здоров'я і відмінного настрою.

Привітання з Днем логіста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Перевезення розрахувати,

Все оформити, розмитнити

Вантаж відправити й прийняти –

Це все, логісте, ти.

Захоплююся тобою,

На всі руки, ти, майстер,

100 маршрутів складеш

А 100 в тебе ще й в запасі.

Тож бажаю у цей день

Для тебе великої удачі,

Щоб твій життєвий маршрут

Йшов дорогою тільки щастя.

***

Я логіста вітаю,

Від душі добра бажаю,

Нехай удача в будинок увійде,

І успіх в роботі чекає!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.