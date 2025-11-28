З нагоди свята 24 Канал підготував гарні привітання зі Всеукраїнським днем логіста у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям і знайомим, які працюють у цій сфері.
Всеукраїнський день логіста 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Друже, вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб усі вантажі прибували вчасно! Нехай угоди будуть прибутковими, а маршрути відбуватимуться без перешкод. Здоров'я та щастя в родині, особистих і кар'єрних здобутків, міцної команди та вдячних клієнтів, процвітання, удачі й терпіння.
Вітаю з Днем логіста! Бажаю успішної організації і благополучної координації будь-якої справи, світлої удачі й впевненості в собі, особистого щастя і великих досягнень, високого достатку, вірного здоров'я і відмінного настрою.
Привітання з Днем логіста 2025 / Колаж LifeStyle24
З твоїм днем, логісте,
Нині вітаю,
Нехай маршрут веде лише до щастя
Від душі бажаю.
Людина ти – просто супер,
У справі ти – фахівець.
Вітаю з днем професійного росту,
Бо в роботі ти завжди молодець!
Бажаю я скласти, окрім роботи,
У житті вірний для себе маршрут.
Нехай у ньому будуть зупинки
"Щастя", "радість" і "затишний дім".
Привітання з Днем логіста 2025 / Колаж LifeStyle24
Про інші професійні свята листопада 2025 – читайте більше в нашому матеріалі.
Вітаю тебе зі святом – Днем логіста! Бажаю успіху без запізнень, добробуту і стабільності у всьому, поваги й надійності партнерів, достатку й удачі, любові в серці й щирого щастя.
Вітаю зі святом професіонала логіста! Бажаю успішної організації і координації будь-якої справи, світлої удачі й впевненості в собі, особистого щастя і великих досягнень, високого достатку, гарного здоров'я і відмінного настрою.
Привітання з Днем логіста 2025 / Колаж LifeStyle24
Перевезення розрахувати,
Все оформити, розмитнити
Вантаж відправити й прийняти –
Це все, логісте, ти.
Захоплююся тобою,
На всі руки, ти, майстер,
100 маршрутів складеш
А 100 в тебе ще й в запасі.
Тож бажаю у цей день
Для тебе великої удачі,
Щоб твій життєвий маршрут
Йшов дорогою тільки щастя.
Я логіста вітаю,
Від душі добра бажаю,
Нехай удача в будинок увійде,
І успіх в роботі чекає!
