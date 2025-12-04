Зокрема, історична основа свята ґрунтується на церковних переказах, розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України. Детальніше про значення Введення в храм Пресвятої Богородиці – читайте далі в матеріалі.

Яка історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці?

Праведні Йоаким та Анна давно мріяли стати батьками, але були бездітними. Подружжя протягом тривалого часу молилося Господу та щиро просило в Нього дитину. Святі пообіцяли, що їхній малюк служитиме Богу, коли з'явиться на світ. Через деякий час молитви праведних були почуті, і у них народилася донька Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели її до Єрусалимського храму.

Слід зазначити, що юна Марія самостійно подолала високі сходи і була введена первосвященником у "Святеє Святих". Це найпотаємніше місце храму, куди мав право входити лише він раз на рік. Цей незвичайний вчинок, який став свідченням особливої милості Божої, символізував особливу місію Діви Марії.

Що означає Введення в храм Пресвятої Богородиці?

Свято Введення в храм Богородиці символізує початок духовної підготовки Діви Марії до Її найвищого покликання – стати Матір'ю Спасителя. Крім того, ця подія є зустріччю земного і небесного, що вважається передвісником великої благодаті. З огляду на це, Введення Марії у "Святеє Святих" Церква оспівує як "передвістя Божого благословення для людей", адже Марія, увійшовши в храм, пізніше стає "храмом" для Бога, відкриваючи шлях до порятунку для всього людства.

Водночас це свято нагадує всім вірянам про важливість цілковитої відданості волі Божій, чого досягла Пресвята Богородиця. Адже Вона прийняла в Себе Господа. Також Введення слугує нагадуванням батькам-християнам про необхідність залучати своїх дітей до віри та храмового життя з раннього віку, наслідуючи приклад Йоакима та Анни.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Коли святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим стилем?