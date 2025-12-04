В частности, историческая основа праздника основывается на церковных преданиях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины. Подробнее о значении Введения во храм Пресвятой Богородицы – читайте далее в материале.

Какова история праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы?

Праведные Аким и Анна давно мечтали стать родителями, но были бездетными. Супруги в течение длительного времени молились Господу и искренне просили у Него ребенка. Святые пообещали, что их малыш будет служить Богу, когда появится на свет. Через некоторое время молитвы праведных были услышаны, и у праведных родилась дочь Мария. Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм.

Следует отметить, что юная Мария самостоятельно преодолела высокую лестницу и была введена первосвященником в "Святое Святых". Это самое сокровенное место храма, куда имел право входить лишь он раз в год. Этот необычный поступок, который стал свидетельством особой милости Божьей, символизировал особую миссию Девы Марии.

Что означает Введение во храм Пресвятой Богородицы?

Праздник Введения во храм Богородицы символизирует начало духовной подготовки Девы Марии к Ее наивысшему призванию – стать Матерью Спасителя. Кроме того, это событие является встречей земного и небесного, что считается предвестником великой благодати. Учитывая это, Введение Марии во "Святое Святых" Церковь воспевает как "предвестие Божьего благословения для людей", ведь Мария, войдя в храм, позже становится "храмом" для Бога, открывая путь к спасению для всего человечества.

В то же время этот праздник напоминает всем верующим о важности полной преданности воле Божьей, чего достигла Пресвятая Богородица. Ведь Она приняла в Себя Господа. Также Введение служит напоминанием родителям-христианам о необходимости привлекать своих детей к вере и храмовой жизни с раннего возраста, следуя примеру Иакима и Анны.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 / Фото Pinterest

Когда празднують Введение во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю?