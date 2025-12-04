Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на декабрь 2025 ниже, пишет 24 Канал со ссылкой на Православную Церковь Украины.

Календарь церковных праздников на декабрь 2025 года по новому стилю

1 декабря – святого пророка Наума;

2 декабря – святого пророка Аввакума;

3 декабря – святого пророка Софонии;

4 декабря – святой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;

5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;

6 декабря – святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Он прославился своим милосердием и помощью нуждающимся. В этот день принято тайно класть подарки детям под подушку, подражая доброте святого.

7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;

8 декабря – святого преподобного Патапия;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы. Этот великий праздник подчеркивает особую роль Девы Марии в истории спасения людей. Также он чтит Божью благодать, которая избрала Богородицу еще до Ее рождения.

10 декабря – святых мучеников Мини, Ермогена и Евграфа;

11 декабря – святого преподобного Даниила Столпника;

12 декабря – святого Спиридона;

13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;

14 декабря – святых мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

15 декабря – святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла;

16 декабря – святого пророка Аггея;

17 декабря – святых Праотцев, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила;

18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;

19 декабря – святого мученика Бонифатия;

20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря – святой мученицы Юлианы;

22 декабря – святой великомученицы Анастасии;

23 декабря – святых 10 мучеников Критских;

24 декабря – Сочельник, святых Отцов, святого преподобномученика Евгения. Это последний день Рождественского поста, когда семья собирается за столом после появления на небе первой звезды. Украинцы традиционно готовят 12 постных блюд, в частности кутью, в честь двенадцати апостолов.

25 декабря – Рождество Христово. Это один из крупнейших христианских праздников, который прославляет рождение Иисуса Христа в Вифлееме для спасения человечества. В этот день верующие посещают торжественные богослужения, приветствуют друг друга словами "Христос родился!" и поют колядки.

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;

27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;

28 декабря – святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии;

29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме и святого преподобного Маркелла;

30 декабря – святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика, пресвитера;

31 декабря – святой преподобной Мелании.

Православный календарь на декабрь 2025 года по старому стилю

1 декабря – святых мучеников Платона и Романа;

2 декабря – пророка Авдия, мученика Варлаама;

3 декабря – преподобного Григория Декаполита;

4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы. В этот день христиане вспоминают, как родители Девы Марии, Иоаким и Анна, привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм для исполнения своего обета. Считается, что Мария самостоятельно преодолела лестницу в храм, где Ее встретил первосвященник и ввел в "Святое Святых", отмечает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

5 декабря – апостола Филимона и тех, что с ним;

6 декабря – святых епископов Амфилохия и Григория;

7 декабря – великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;

8 декабря – священномучеников Петра и Климента;

9 декабря – преподобного Алипия Столпника;

10 декабря – святого Иакова;

11 декабря – преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

12 декабря – мучеников Парамона и Филумена;

13 декабря – святого апостола Андрея Первозванного;

14 декабря – пророка Наума;

15 декабря – пророка Аввакума;

16 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

18 декабря – преподобного Саввы Освященного;

19 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;

20 декабря – День Амвросия Медиоланского;

21 декабря – преподобного Патапия Фивского;

22 декабря – Непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;

23 декабря – мучеников Мини, Ермогена и Евграфа;

24 декабря – преподобного Даниила Столпника;

25 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского;

26 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;

27 декабря – мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

28 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;

29 декабря – святого Огия;

30 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

31 декабря – мученика Севастиана и других.