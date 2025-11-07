2025 год медленно подходит к концу, и все чаще украинцы задумываются, каким будет следующий год, под каким знаком пройдет и что стоит успеть сделать до боя курантов. Сколько дней осталось до Нового 2026 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Godinnik.

Сколько дней осталось до Нового 2026 года?

До долгожданного праздника осталось 54 дня. Новый год украинцы традиционно встретят в четверг, 1 января 2026 года. Впрочем, из-за военного положения в Украине официальных дополнительных выходных не предусмотрено, поэтому гражданам придется отмечать его в обычном режиме.

2026 год по китайскому календарю пройдет под знаком Красного Огненного Коня. В восточной традиции это животное олицетворяет свободу, скорость и стремление к новым горизонтам, как отмечает FengShuiWeb. В то же время стихия Огня добавляет Коню страсти, уверенности и смелости, поэтому будет побуждать людей к решительным действиям и большим изменениям. Кроме этого, красный цвет считается символом радости, достатка и удачи, поэтому, вероятно, принесет много счастья людям в 2026 году.

По китайским приметам, чтобы задобрить покровителя года, стоит обратить внимание на его цвета и символику. Так, наряды для праздничной ночи лучше выбирать в оттенках красного, золотого, оранжевого или коричневого цветов – именно они принесут гармонию в следующем году. К тому же в декоре стоит использовать блестящие материалы и детали, которые будут двигаться, в частности ленты, колокольчики или подковы.

Празднование Нового года / Фото Freepik

Какие традиции празднования Нового года в Украине?