Щоб зрозуміти істинну суть такого сновидіння, варто звернутися до його тлумачень. Що означає сон про вагітність – пише 24 Канал з посиланням на сонник Міллера.
Що означає сон про вагітність?
Згідно з сонником американського психолога Густава Міллера, тлумачення сну про вагітність залежить від реального положення жінки. Якщо вона при надії, такий сон є виключно позитивним знаком, що віщує спокійні пологи та швидке відновлення сил.
Однак для невагітних жінок прогноз Міллера невтішний. Річ у тім, що заміжнім він пророкує нещасливе подружнє життя та проблеми з дітьми, а юним дівчатам – ганьбу та різноманітні проблеми.
Водночас зовсім інший погляд на цю тему пропонує італійський психолог Антоніо Менегетті, як зазначає сайт Dream Book. Він розглядає вагітність у сні переважно в негативному ключі, як символ "виношування" чогось чужого для особистості. На його думку, такий образ вказує на прихований несвідомий вплив на людину ззовні або ж може сигналізувати про розвиток органічних захворювань.
До чого сниться вагітність / Фото Freepik
До речі, священник ПЦУ Олексій Філюк висловлювався на тему снів. За словами отця, вірянам треба вірити і довіряти лише Богові. Адже людина точно не знає, що саме означає сон. Хоча у деяких випадках сновидіння все ж можуть бути віщими або попереджувальними.
До чого сниться вагітність за сонником Лоффа?
- За сонником американського психотерапевта Девіда Лоффа, для молодої жінки, яка в реальності не планує дітей, такий сон часто означає етап дорослішання. Це свідчення внутрішнього переходу від архетипу дитини до дорослої жінки, що супроводжується глибоким самоаналізом та пробудженням батьківського інстинкту.
- Якщо ж жінка веде активне статеве життя, але не прагне завагітніти, то подібне сновидіння може бути відображенням фізіологічних процесів менструального циклу або проявом підсвідомих тривог щодо можливого зачаття.
- Для вагітних жінок такі сновидіння відображають їхні реальні переживання. Сюжети снів можуть бути доволі тривожними, але не варто вважати їх віщими.
- Якщо ж чоловік бачить себе вагітним, то це часто сигналізує про його внутрішні сумніви щодо власної мужності або репродуктивної спроможності.