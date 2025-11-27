Щоб зрозуміти істинну суть такого сновидіння, варто звернутися до його тлумачень. Що означає сон про вагітність – пише 24 Канал з посиланням на сонник Міллера.

Що означає сон про вагітність?

Згідно з сонником американського психолога Густава Міллера, тлумачення сну про вагітність залежить від реального положення жінки. Якщо вона при надії, такий сон є виключно позитивним знаком, що віщує спокійні пологи та швидке відновлення сил.

Однак для невагітних жінок прогноз Міллера невтішний. Річ у тім, що заміжнім він пророкує нещасливе подружнє життя та проблеми з дітьми, а юним дівчатам – ганьбу та різноманітні проблеми.

Водночас зовсім інший погляд на цю тему пропонує італійський психолог Антоніо Менегетті, як зазначає сайт Dream Book. Він розглядає вагітність у сні переважно в негативному ключі, як символ "виношування" чогось чужого для особистості. На його думку, такий образ вказує на прихований несвідомий вплив на людину ззовні або ж може сигналізувати про розвиток органічних захворювань.

До чого сниться вагітність / Фото Freepik

До речі, священник ПЦУ Олексій Філюк висловлювався на тему снів. За словами отця, вірянам треба вірити і довіряти лише Богові. Адже людина точно не знає, що саме означає сон. Хоча у деяких випадках сновидіння все ж можуть бути віщими або попереджувальними.

До чого сниться вагітність за сонником Лоффа?