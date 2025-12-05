Християни вірять, що щире прохання до святого ніколи не залишається без відповіді. 24 Канал зібрав найсильніші молитви до Миколая, які варто прочитати 6 грудня.

Молитви святому Миколаю 2025

О всесвятий Миколаю, угоднику великий Господній, щирий наш заступнику і повсюди у скорботах скорий помічнику! Допоможи мені у нинішньому цьому житті, ублагай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів, що їх я вчинив від юности моєї, в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями: і при відході душі моєї, поможи мені, умоли Господа Бога, Творця усіх творінь, визволити мене від повітряних митарств і вічної муки, щоб я завжди славив Отця, і Сина, і Святого Духа і твоє милостиве заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

***

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі та нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби та несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

***

О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті та в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, нині, і відпущення гріхів, а душам нашим – повсякчас, і навіки віків. Амінь.

***

Великий угоднику і Святитель Божий Миколаю, помічник й вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги. Ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи й мені в усіх труднощах й потребах життя мого. Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе. Благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, за порятунок душі моєї. Амінь.

***

О добрий наш Пастир і наставник, Христове Миколаю! Почуй слова мої, про рідну мою дитинку, кровиночку мою (ім'я)! Закликаю до допомоги тебе, йому немічному і світу не знаного, допоможи. Не залиш його в гріховному полоні, серед лукавих діянь! Моли про нас Творця нашого, Владику! Щоб житіє раба Божого в чистоті і спокої помислів йшло, щоб щастя і мир з ним в ногу ступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли. А ті, що вже трапилися, шкоди не завдали! На твоє клопотання я сподіваюся, на твоє заступництво! Амінь!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.