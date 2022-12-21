Рождество – это прекрасный праздник, который дарит надежду и радость. В этот день принято собираться в кругу всей семьи, обмениваясь подарками в честь дня рождения Иисуса Христа. Чтобы вам было легче выбрать подарок, 24 канал поможет вам в этом.

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Подарки на Рождество не обязательно должны быть дорогими, самое важное, чтобы они напоминали о вечных ценностях. Можно сделать акцент на рождественской символике или подобрать подарок в соответствии с предпочтениями человека.

Что подарить на Рождество – идеи подарков

Рождественская выпечка или сладости

Традиционные рождественские сладости – это всегда хорошая идея. Их можно сделать своими руками или купить в магазине. Это может быть имбирное печенье с корицей, фигурные коврижки или фрукты в сахаре. Такими сладостями можно не только насладиться, но и украсить елку.

Книги

Когда, как ни на Рождество, стоит верить в чудеса, загадывать желания и читать атмосферные книги. Они разукрасят любой грустный и темный вечер и помогут погрузиться в сказку.

Свечи

Свеча – символ тепла, веры и праздника. Советуем выбрать красивую свечу, которая может быть яркого цвета или в фигурном виде. Обычно на Рождество дарят тематические свечи в виде ангела, барашка, рождественского домика, снежинки или звезды.

Адвент-календарь

Дарить адвент-календарь – это красивая и оригинальная традиция, дошедшая до нас из-за границы. Они могут быть разных форм и с интересным наполнением. Обычно такие календари посвящены именно периоду ожидания Рождества Христова.

Список универсальных подарков, которые можно подарить на Рождество.

Чашка

Подарить чашку – это тоже беспроигрышный вариант. Сколько бы ни было чашек в доме, чашка с рождественской тематикой будет согревать в холодные вечера и напоминать о светлом мгновении Рождества.

Билеты в кино или на рождественское представление

Если человек, которому вы выбираете подарок, ценит качественно проведенное время с ним. Если ей важнее пережить и испытать эмоции, то советуем приобрести ей билеты в театр или кино. Ведь рождественское представление или рождественский фильм смогут передать дух Рождества.

Тапочки

Домашние тапочки – это хороший выбор подарка для родных. Стильные и яркие тапочки будут приятным дополнением для праздничного настроения.

Носки

Теплые носки – это практичный вариант. Такой подарок обрадует почти каждого человека. Можно выбрать забавные носки с рождественским принтом или просто вязаные цветные носки, которые подойдут под любой образ.

Что подарить на Рождество – идеи подарков / Фото Unsplash

Рождественский декор

Декор – это немаловажная часть Рождества. Так что вы можете в подарок выбрать подсвечник, рождественский венчик, ангелика, колокольчики. Также это может быть тематическая посуда или яркие гирлянды. Такой дар обязательно одарит человека позитивом и радостью.

Свитер

Уютный свитер – это хороший подарок. Однако стоит внимательно смотреть, чтобы он был из качественных материалов, тогда он сможет не только согреть, но станет стильным элементом образа и подарит ощущение безопасности, тепла и уюта.

Веселых вам праздников и удачных рождественских подарков!