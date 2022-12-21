Різдво – це чудове свято, яке дарує надію та радість. У цей день заведено збиратися у колі всієї сім'ї, обмінюючись подарунками на честь дня народження Ісуса Христа. Щоб вам було легше обрати подарунок 24 канал допоможе вам у цьому.

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Подарунки на Різдво не обов'язково мають бути дорогими, найважливіше, щоб вони, щоб нагадували про вічні цінності. Можна зробити акцент на різдвяній символіці або підібрати подарунок згідно з вподобаннями людини.

Що подарувати на Різдво – ідеї подарунків

Різдвяна випічка чи солодощі

Традиційні різдвяні солодощі – це завжди гарна ідея. Їх можна зробити своїми руками або придбати у магазині. Це може бути імбирне печиво з корицею, фігурні пряники чи фрукти в цукрі. Такими солодощами можна не лише посмакувати, а й прикрасити ялинку.

Книги

Коли, як не на Різдво, варто вірити у чудеса, загадувати бажання та читати атмосферні книжки. Вони розфарбують будь-який сумний та темний вечір й допоможуть зануритися в казку.

Свічки

Свічка – це символ тепла, віри та свята. Радимо обрати красиву свічку яка може бути яскравого кольору або у фігурному вигляді. Зазвичай на Різдво дарують тематичні свічки у вигляді ангела, баранця, різдвяного будиночка, сніжинки чи зірки.

Адвент-календар

Дарувати адвент-календар – це красива та оригінальна традиція, яка дійшла до нас із-за кордону. Вони можуть бути різних форм та із цікавим наповненням. Зазвичай такі календарі присвячені саме періоду очікування Різдва Христового.

Список універсальних подарунків, які можна подарувати на Різдво / Фото

Чашка

Подарувати чашку – це теж безпрограшний варіант. Скільки б не було чашок у домі, чашка з різдвяною тематикою буде зігрівати у холодні вечори та нагадувати про світлу мить Різдва.

Квитки у кіно або на різдвяну виставу

Якщо людина, якій ви обираєте подарунок цінує якісно проведений час із нею. Якщо для неї важливіше пережити та відчути емоції, то радимо придбати їй квитки у театр чи кіно. Адже різдвяна вистава чи різдвяний фільм зможуть передати дух Різдва.

Капці

Домашні капці – це гарний вибір подарунка для рідних. Стильні та яскраві капці будуть приємним доповненням для святкового настрою.

Шкарпетки

Теплі шкарпетки – це практичний варіант. Такий подарунок порадує майже кожну людину. Можна обрати кумедні шкарпетки з різдвяним принтом чи просто кольорові в'язані шкарпетки, які підійдуть під будь-який образ.

Що подарувати на Різдво – ідеї подарунків / Фото Unsplash

Різдвяний декор

Декор – це важлива частина Різдва. Тож ви можете у подарунок вибрати свічник, різдвяний віночок, ангелика, дзвіночки. Також це може бути тематичний посуд або яскраві гірлянди. Такий дарунок обов'язково обдарує людину позитивом та радістю.

Светр

Затишний светр – це хороший подарунок. Однак варто уважно дивитися, щоб він був із якісних матеріалів, тоді він зможе не лише зігріти, а й стане стильним елементом образу й подарує відчуття безпеки, тепла та затишку.

Веселих вам свят і вдалих різдвяних подарунків!