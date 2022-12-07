Поэтому в этом году мы особенно тщательно выбираем подарки: они будут греть и поддерживать даже в самые сложные времена. Вместе с проектом "Все. Свои" 24 канал составил три подборки подарков от украинских брендов: сегодня делимся списком для детей.

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Одежда для дома

Кто запомнит эту зиму как время тревог и отключений электричества. Кто-то – как время свечей, генераторов и повербанков. А кто – как время теплой пижамы, объятий и любимой сказки на ночь. Чтобы сделать эти воспоминания более приятными, советуем подарить детям классную домашнюю одежду с веселыми принтами: такова у бренда CHARIVNI. Костюмы и свитшоты с животными, насекомыми и ягодками станут любимыми у ваших малышей.



Одежда для детей на праздники / Фото прессслужбы

Игры

Мы стали больше времени проводить офлайн – это еще один приятный "бонус" отключений электроэнергии. И это время многие с удовольствием посвящают настольным играм. Огромный выбор развивающих игр для детей и взрослых есть у украинского издательства Kilogames. Они издают украинских авторов, а также переводят мировые хиты на украинский язык. В ассортименте известны "Тераформирование Марса" (Terraforming Mars), "Корни" (Root), "Этот удивительный мир" (It's a wonderful world), "Симило" (Similo) и другие.



Развивающие игры для детей / Фото прессслужбы

Сладости

Шоколад на меду, крафтовые конфеты, натуральная пастила, шоколадная арахисовая паста – все это можно смело добавлять в каждый детский вишлист. Порадовать малышей (и не только) в этом году предлагаем сладостями от ТМ "Жу-жу shop". Большинство продукции бренд производит без сахара, каждая конфетка – это ручная работа. В производстве используют сертифицированный мед из собственной пасеки, а в шоколаде от "Жу-жу shop" – всего три ингредиента, то есть он максимально безопасный и натуральный.



Полезные сладости без сахара / Фото прессслужбы

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Декор для комнаты

Украсить детскую и подарить нового "друга", который будет оберегать сон малыша – всегда хорошая идея. С этой ролью лучше справятся гномы от Home Gnome. Бренд производит гномиков разных размеров и цветов, по разной тематике: можно подобрать по вкусу любому, или собрать целую гномо-семью.



Игрушки, которые понравятся детям / Фото прессслужбы

Подушка

С Украиной в сердце – это сегодня не просто слова. Дети очень обеспокоены всем, что происходит: отдают на ВСУ деньги, которые экономили на роботов и кукол, поют украинские песни и задают много вопросов об истории и культуре государства. А еще – засыпают с мечтами о мире. Чтобы сны были действительно мирными и комфортными, можно подарить детям подушку в форме Украины с сердцем, которые можно прикрепить к любому городу нашей страны. Это настоящий хит продаж бренда Pirina – и мы понимаем, почему.



Уютные подушки для детей / Фото прессслужбы

3D пазлы

Собрать вместе гориллу, пришельца, Эйнштейна или Снуп Дога – кажется, это лучшее, что можно делать со школьниками или подростками. Для этого стоит приобрести на подарок нестандартные развивающие 3D-пазлы из переработанной бумаги Cartonic. Они экологичны, не требуют дополнительных инструментов для составления или специальных навыков. И каждому найдется по интересам, потому что бренд Cartonic имеет в ассортименте много интересных сюжетов.



Интересные пазлы для детей и взрослых / Фото прессслужбы

Блокноты и канцелярия

Еще один беспроигрышный вариант подарка – блокноты, календари для заметок, планеры, листовки, наклейки, грамматические блокноты для изучения английского. Все это любят: и малыши, и дети постарше. Огромный ассортимент канцелярии есть у Gifty: здесь точно выберите красивый, смысловой и при этом практичный подарок.



Красочные блокноты для важных записей / Фото прессслужбы

Книги

Читать вместе с детьми и для детей – это, пожалуй, самое большое утешение. Поэтому простите книги всякий раз, когда выпадает такая возможность! И без повода это извините. Тем более, что в Украине есть такие издательства, как "Каламар": на сайте есть невероятно красивые новогодние и рождественские книги, книжки для самых маленьких и подростков, книги и игрушки для развития, а также издания об экологии для всех возрастов. "Дети, которые читают, вырастут думающими взрослыми", – уверены в издательстве. И мы с ними точно соглашаемся!



Лучшие подарки – книги / Фото прессслужбы

Важно! Купить подарки от украинских брендов можно 10 – 11 декабря в Киеве, на Десятинной, 12: проект "Все. Свои" проведет там "Чуйныий маркет". 150+ брендов представляют на локации товары разных категорий.