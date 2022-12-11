Вместе с проектом "Все. Свои" делимся уже третьей подборкой подарков от украинских брендов: сегодня завершаем списком для мужчин.

Читайте также Согреть и наполнить светом: 7 подарков для женщин от украинских брендов

Носки

Нет, это совсем не моветон (или "кринж", как сейчас говорят). Дарить носки можно и даже нужно, если это – пара от NOSKAR. Или несколько пар! Ибо уверены, что вы не сможете ограничиться одной. Бренд выпускает носки с принтами и без: на любое настроение и случай. Желающая Москва в огне, милая Артемовская соль, милые свинки и еноты, единороги "с сюрпризом" – сюжетов хватит на всех.



Носки, казалось бы, простой и банальный подарок, но не с этим брендом / Фото прессслужбы

Свитшот или худые

Свитшот с лаконичным, но оригинальным принтом – это то, чем любой мужской шкаф не испортишь. Или еще вариант – худые на замке. Адресат такого подарка будет признателен за то, что всегда будет актуальный вариант одежды на каждый день. Мы своим близким и родным в этом году выбираем свитшоты и худые у Vellers: здесь классное качество и нетривиальные принты.



Выбирайте интересное или лаконичную худые мужчине или парню / Фото прессслужбы

Футболка

Футболка была, есть и будет одним из топовых подарков для мужчин. Их никогда не бывает слишком много! Тем более таких, как у Lucky Humanoid. Бренд славится тем, что на одежду размещает работы иллюстраторов, каждый из которых – настоящее искусство. Эти принты всегда метки, глубоки, и всегда – об актуальном. Мы уже бросили глаз на футболку "Расстрелянное Возрождение" с портретами творческой украинской интеллигенции. А также не могли обойти модель Santa&Godzilla – это особенная вариация на тему новогодних принтов.



Еще одним интересным вариантом подарка станет футболка с особым принтом.

Аксессуары

Когда одежда уже дарована не раз, можно выбрать кожаный пояс ручной работы: это классный презент, который останется в памяти и будет радовать каждый день. Хороший выбор есть у бренда NaDIYno. Мастерская производит не только ремни, но и кошельки и другие аксессуары: можно дарить отдельно или сетом.



Вещи ручной работы всегда имеют особую ценность.

Плед

Домашний уют ценят все, потому теплый плед – универсальный подарок. Согреть родных и близких мужчин помогут пледы от Osha. Бренд имеет в ассортименте модели из натуральной шерсти и акрила, хлопка, мохера. Цветов очень много: от сдержанных серо-бежевых до жизнерадостных травяных, небесных и охристых оттенков.



Плед согреет в холодную зиму, когда нет света и отопления / Фото прессслужбы

Белье

Хорошее белье – основа комфорта! Поэтому для близких мы каждый раз выбираем несколько позиций от SANTORI. Натуральный хлопок, удачный крой и огромный выбор цветов и принтов: это все, что нужно знать об этой марке. Спорим, что владелец подарка впоследствии и сам будет покупать это белье.



Белье с настоящей перчинкой / Фото прессслужбы

Напитки

Наверное, мало кто ходит в гости без чего-нибудь вкусненького поесть или выпить – такой уж у украинцев гостеприимный и искренний нрав. Поэтому мы заранее закупаем запас крафтовых напитков от локальных брендов: это хороший подарок и для близких, и для тех, кого мы не слишком хорошо знаем. В этот раз выбрали джин и настойки от HYPE. Особое внимание обратите на настойки на семенную коноплю с травами и ягодами. Попробуйте!



Алкоголь всегда был удачным подарком для мужчин / Фото прессслужбы

Важно! Купить подарки от украинских брендов можно 10 – 11 декабря в Киеве, на Десятинной, 12: проект "Все. Свои" проведет там "Чувственный маркет". 150+ брендов представляют на локации товары разных категорий.