Разом з проєктом "Всі. Свої" ділимося вже третьою добіркою подарунків від українських брендів: сьогодні завершуємо списком для чоловіків.

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Шкарпетки

Ні, це зовсім не моветон (чи "крінж", як нині говорять). Дарувати шкарпетки можна і навіть треба, якщо це – пара від NOSKAR. Або кілька пар! Бо впевнені, що ви не зможете обмежитися однією. Бренд випускає шкарпетки з принтами та без: на будь-який настрій та випадок. Омріяна Москва у вогні, люба Артемівська сіль, милі свинки та єноти, єдинороги "з сюрпризом" – сюжетів вистачить на всіх.



Шкарпетки, здавалося б, простий та банальний подарунок, але не з цим брендом / Фото пресслужби

Світшот або худі

Світшот з лаконічним, але оригінальним принтом – це те, чим будь-яку чоловічу шафу не зіпсуєш. Або ще варіант – худі на замку. Адресат такого подарунка буде вдячний за те, що завжди матиме актуальний варіант одягу на щодень. Ми своїм близьким та рідним цьогоріч обираємо світшоти та худі у Vellers: тут класна якість і нетривіальні принти.



Обирайте цікаве або ж лаконічне худі чоловіку чи хлопцеві / Фото пресслужби

Футболка

Футболка була, є і буде одним із топових подарунків для чоловіків. Їх ніколи не буває занадто багато! Тим більше таких, як у Lucky Humanoid. Бренд славиться тим, що на одяг розміщує роботи ілюстраторів, кожна з яких – справжнє мистецтво. Ці принти завжди влучні, глибокі, і завжди – про актуальне. Ми вже кинули око на футболку "Розстріляне Відродження" з портретами творчої української інтелігенції. А також не могли оминути модель Santa&Godzilla – це особлива варіація на тему новорічних принтів.



Ще одним цікавим варіантом подарунка стане футболка з особливим принтом / Фото пресслужби

Аксесуари

Коли одяг вже даровано не раз, можна обрати шкіряний пасок ручної роботи: це класний презент, який залишиться у пам'яті й радуватиме щодня. Гарний вибір є у бренду NaDIYno. Майстерня виготовляє не тільки ремені, а й гаманці та інші аксесуари: можна дарувати окремо або сетом.



Речі ручної роботи завжди мають особливу цінність / Фото пресслужби

Плед

Домашній затишок цінують усі, тому теплий плед – універсальний подарунок. Зігріти рідних та близьких чоловіків допоможуть пледи від Osha. Бренд має в асортименті моделі з натуральної вовни та акрилу, бавовни, мохеру. Кольорів дуже багато: від стриманих сіро-бежевих до життєрадісних трав’яних, небесних та охристих відтінків.



Плед зігріє у холодну зиму, коли немає світла та опалення / Фото пресслужби

Білизна

Хороша білизна – основа комфорту! Тому для близьких ми щоразу обираємо кілька позицій від SANTORI. Натуральна бавовна, вдалий крій і величезний вибір кольорів та принтів: це все, що потрібно знати про цю марку. Б'ємось об заклад, що власник подарунка згодом і сам купуватиме цю білизну.



Білизна зі справжньою перчинкою / Фото пресслужби

Напої

Мабуть, мало хто ходить в гості без чогось смачненького поїсти чи випити – така вже в українців гостинна та щира вдача. Тому ми заздалегідь закуповуємо запас крафтових напоїв від локальних брендів: це гарний подарунок і для близьких, і для тих, кого ми не надто добре знаємо. Цього разу обрали джин та настоянки від HYPE. Особливу увагу зверніть на настоянки на насінні коноплі з травами та ягодами. Спробуйте!



Алкоголь завжди був вдалим подарунком для чоловіків / Фото пресслужби

Важливо! Купити подарунки від українських брендів можна 10 – 11 грудня у Києві, на Десятинній, 12: проєкт "Всі. Свої" проведе там "Чуйний маркет". 150+ брендів представляють на локації товари різних категорій.