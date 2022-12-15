Из-за того, что в Украине идет война, многие не хотят праздновать Рождество или Новый год. Но психологи придерживаются того мнения, что праздники тоже часть нашей жизненной рутины, которую не стоит обходить. Поэтому, несмотря на болезненные и тяжелые потери, блекауты и постоянные воздушные тревоги, стоит реализовать праздничные традиции. Однако это следует делать с мудростью и с учетом нынешнего контекста, отмечает 24 канал.

Читайте также 7 книг с зимним настроением для всей семьи

В самом названии "Тайный Санта" заложена главная интрига: никто не догадывается, кто станет автором подарка. Известно только имя того, кому должны сделать сюрприз. В заранее намеченный день "Х" все составляют свои тайные подарки под елку. На коробке обязательно стоит указать имя человека, для которого предназначен сюрприз. Таким образом, каждый сможет осчастливить кого-то приятной неожиданностью и также получить подарок от кого-то из коллектива.

Итак, у многих возникает логический вопрос: "Что же подарить на Тайного Санту?" Особенно если вы не знаете об увлечениях и предпочтениях своих коллег. Для этого мы составили универсальный список подарков на рядовой секретантовский бюджет:

Для тех, кто любит уют и тепло.

Пижама или теплый плед – всегда беспроигрышный вариант. Особенно сейчас, когда ночи бывают достаточно холодными. Такие вещи будут согревать не только тело, но и сердце, когда человек, которому вы сделали такой подарок, будет вспоминать этот миг.

Посуда.

Для тех, кто любит эстетику во всем, невероятным подарком будут разные украшенные стаканчики, тарелочки или красивые чашки с зимним дизайном.

Теплые перчатки или шарф.

Такой подарок ассоциируется с теплом и уютом. Он согреет в холодные и снежные дни.

Адвент-календарь.

Это тренд последних лет, пленивший не только США, но и всю Европу. Такие календари можно найти по различным темам и предпочтениям.

Книги.

Для любителей читать можно подарить книгу или сертификат в книжный магазин. Зимой лучше подойдет книга на рождественско-новогоднюю тематику.

Как устроить тайного Санту – идеи подарков / Фото Unsplash

Свечи.

В настоящее время украинцы учатся не только практиковать датское умение быть счастливыми, которое называется "hugge", но и экономить энергию. Подарить свечу сегодня – это не просто подарить красивый элемент интерьера, это еще и особое проявление заботы и внимания. Также можно присмотреться к электронным свечам, которые являются безопасными в использовании.

Новогодняя гирлянда.

Гирлянда – это отличный подарок для создания праздничной атмосферы. Лучше сейчас выбирать гирлянды, которые светятся с помощью батареек. Они помогут сэкономить свет и подарят новогоднее настроение.

Читайте также Согреть и наполнить светом: 7 подарков для женщин от украинских брендов

Фонарик.

Кто бы мог когда-нибудь подумать, что лучшим подарком будет фонарик. Получить такой подарок будет приятно каждому. В продаже можно найти фонарики с разными функциями и ценами.

Термочашка.

Благодаря такому подарку ваш коллега сможет согреться на работе или дома. Термочашка удобна и практична в использовании, а каждый глоток из нее будет напоминать об этом подарке от тайного Санты.

Кофе или чай в подарочной упаковке.

Здесь заранее стоит узнать, что больше нравится вашему коллеге – чай или кофе? Для любителей кофе, хорошим подарком будет пачка ароматных зерен или молотый кофе. Если человеку больше нравится чай, то можно выбрать травяной или нейтральный зеленый.

Тайный Санта на работе – что подарить своим коллегам / Фото Unsplash

Носки.

Можете выбрать теплые шерстяные или махровые носки, или подарить те, что с забавными и тематическими рисунками. Сейчас довольно популярны носки на патриотическую тематику. Главное – учесть характер и предпочтения человека, для которого вы стали тайным Сантой.

Блокнот или планер в год.

Когда-то такой подарок можно было назвать банальным, а сейчас это неизменная и важная вещь для планирования своего времени и жизни. В продаже есть планеры и блокноты разных цветов, со стильными рисунками, страницами из крафтовой бумаги и даже встроенным адвент-календарем или повербанком.

Косметика.

Гигиеническая помада, крем для рук или лица – это традиционный набор по уходу в холодное время года. Для любителей вечерних процедур можно подобрать определенные косметические средства. Здесь следует учесть тип кожи и наличие аллергических реакций.

Читайте также Да, носки можно: 7 подарков для мужчин от украинских брендов

Повербанк.

Многие повербанки никогда не бывают и в наше время он тоже не будет лишним. Они имеют разную емкость, дизайны, габариты и даже с различными дополнительными функциями. Самое важное, что с павербаном можно не бояться остаться без связи и интернета.

Сладости и мандаринки.

Мандаринки и сладости – воспоминание детства и семейной атмосферы. Чтобы разбудить внутреннего ребенка, можно подобрать вкусные конфеты или просто даже взять несколько цитрусовых килограммов и положить в коробку.

А для тех, кто особенно следит за своим здоровьем, можно купить разнообразные "здоровые" вкусности. К примеру, гранола, арахисовую пасту без сахара, безлактозные и безглютеновые сладости.

Ну-ка праздновать! Ведь мы верим с каким настроением и эмоциями встретишь следующий год и проведешь этот, тем больше печали, горя и всех проблем останется в прошлом, потому что нас ожидает только светлое будущее и общая победа в 2023 году.