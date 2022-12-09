Зимнее настроение – это уют, праздники, немного уединения и переосмысления, мечты и заветные желания. Некоторые из них сбываются благодаря Книжному адвент-календарю от национальной книжной платформы Yakaboo, в котором есть сказочные подарки для всех. Встречайте подборку, которая составит вам компанию долгими зимними вечерами.

Читайте также К украинским детям приходит Святой Николай: почему стоит забыть о советском Деде Морозе

Взрослых не бывает. История взросления на середине жизни

Помело Дракермен

Ссылка на книгу – здесь

Давайте откровенно и с юмором о взрослении. Скоро начнется новый год, мы станем старше, не факт, что мудрее, но благодаря этой книге мы имеем шанс стать более счастливыми и свободными быть собой. Остроумное исследование о том, "бывает ли жизнь после сорока". Оказывается, бывает, только нужно сделать несколько простых шагов к самопознанию и самопринятию. Сорок – новые двадцать. Начните свой путь ко "второй молодости" уже этой зимой. Памела Дракермен – автор бестселлеров, колумнистка The New York Times.



"Взрослых не бывает. История взросления на середине жизни" Памелы Дракермен / Фото прессслужбы

Рождество с красным кардиналом

Фенни Флегг

Ссылка на книгу – здесь

Представьте ситуацию: впереди Рождество, а врачи говорят мужчине из Чикаго по имени Освальд, что жить ему остается немного. Рождество да Рождество, решает герой и едет провести последний свой сочельник в волшебном отдаленном городке под названием Лост-Ривер. Здесь все как было прежде, почтальоны передвигаются по лодкам, а местные женщины – члены таинственной общины, которая подпольно делает добрые дела. Однажды Освальд посещает местный магазин, в котором живет маленькая красная птичка по имени Джек. И где-то здесь рядом обитают и другие чудеса!



"Рождество с красным кардиналом" Фенни Флегг / Фото пресслужбы

Поцелуй в Париже

Кэтрин Райдер

Ссылка на книгу – здесь

Молодая девушка из Америки – в Париже в канун Рождества. Что с ней может произойти как не романтическая история? Возможно, это очевидно, но с первых страниц этого не скажешь, ведь американка Серена попадает в непредсказуемый форс-мажор. А ее очаровательный новый знакомый Жан-Люк тоже совсем не планировал влюбленность – у него курсовая по фотоискусству горит. Но фотография как раз становится тем, что рождает любовь. Прекрасные виды Парижа, секретные уголки городских садов и элегантные улочки – не просто фон семейной истории, которую исследует девушка, но и место рождественских чар.



"Поцелуй в Париже" Кэтрин Райдер / Фото прессслужбы

Пока не раскроется ложь. Сладкий кофе – горькие тайны

Тосикадзу Кавагути

Ссылка на книгу – здесь

Кто хочет совершить путешествие во времени? У каждого из нас есть хоть одна причина, чтобы желать такого путешествия. Говорят, в маленьком кафе "Funiculi Funicula" это можно сделать, если пожелать. Четверо посетителей кофейни отправляются в будущее или в прошлое, потому что в их жизнь на каком-то этапе вмешалась сама смерть и теперь необходимо или что-то изменить, или помешать, или узнать. Впрочем, очень опасно что-либо менять в судьбе. Путешествия по времени могут разрушить жизнь. Об этом молча напоминает неизменно присутствующая в кафе женщина – когда-то она не сумела вернуться назад…



"Пока не раскроется ложь. Сладкий кофе – горькие тайны" Тосикадзу Кавагути / Фото прессслужбы

Такое разное Рождество

Богдана Матияш, Звонка Матияш, Екатерина Бабкина, Константин Москалец, Василий Махно

Ссылка на книгу – здесь

Рассказ – это маленькая жизнь всего за полчаса чтения. Если вы любите короткую прозу – читайте рождественскую антологию современных украинских писателей. Вся она о рождественских чудесах: ярких и обыденных, больших и незаметных. Примирение братьев, встреча земляков, возможность, повиснув в аэропорту между рейсами, просто хорошо выспаться в уютной "штуке" - гостиничной капсуле или посмаковать "рождественским поленом", французским праздничным десертом, где-нибудь в пустой гостинице в Нормандии. У каждого своя рождественская история, свое особое Рождество.



"Такое разное Рождество" украинских авторов / Фото прессслужбы

Новые истории о Пандимуне

Кристина Нгуен

Ссылка на книгу – здесь

Для юных читателей под елку можно положить новые истории о Пандимуне. Малыш панда в книге с дополненной реальностью дальше путешествует по жизни и ищет ответы на важные вопросы. С помощью смартфона герои книги оживают на глазах, превращая каждый рассказ в увлекательное путешествие, рассказывающее о важных вещах: что на самом деле имеет значение? Как найти силы, когда становится очень страшно? Лимитированный тираж "Новых истории о Пандимуне" Кристины Нгуен вышел с особой праздничной обложкой.



"Новые истории о Пандимуне" Кристины Нгуен / Фото прессслужбы

Миллион миллиардов Санта-Клаусов

Хироко Мотаи

Ссылка на книгу – здесь

В древности на всех детей мира хватало одного Санта-Клауса с большим мешком подарков. Но детей с течением времени становилось все больше и больше, мешок с подарками стал слишком тяжелым. Сам Санта уже справиться не мог, но не мог подвести и детишек, поэтому однажды он превратился в двух Санта-Клаусов, однако они были вдвое меньше первоначального размера. Но человечество все увеличивалось и, в конце концов, в мире стало миллион миллиардов Санта-Клаусов, невидимых для глаз и слишком малых, чтобы нести подарки. Что же произошло дальше? Развязка в книге!



"Миллион миллиардов Санта-Клаусов" Хироко Мотаи / Фото прессслужбы