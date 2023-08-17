Як у Кайлі Дженнер: топові поради візажиста, як збільшити губи без уколів і фотошопу

Щоб візуально збільшити губи, не обов'язково вдаватися до ін'єкцій та травмуючих процедур. Кілька трюків у макіяжі легко розв'яжуть проблему.

Візажистка Аліна Самсонова розповіла про кілька професійних трюків. Ці поради збільшать губи візуально, але їхній вигляд залишиться природним.

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Найперше розпочніть з догляду. Перед макіяжем зволожте губи олійкою чи бальзамом.

Як збільшити губи для природного макіяжу

Для одного з варіантів нам потрібен олівець для брів, губ або тінт у холодному відтінку та кольорі, що трохи темніший за природний пігмент губ. Ним потрібно промалювати природну тінь контуру.

Дівчата припускаються помилки, коли виходять за контур нижньої губи. Це можна зробити, але тільки у центрі. Також краще не промальовувати кутики рота, або лише трохи пройтися по природному контуру.

Наступний крок – верхня губа. Розпочинайте промальовувати її з кутиків та рухайтеся за лінією природного контуру. Виходити за контур можна за 1 – 1,5 сантиметра від "галочки" ("арки Купідона").

Далі потрібно розтушувати лінію маленьким пензликом. Візажистка використовує і маленький пензлик для розтушовування, і скошений для брів. Проходимося ним по контуру та згладжуємо його для природного вигляду, але зберігаючи форму. Цей варіант підійде для щоденного макіяжу.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Для вечірнього макіяжу

Для вечірнього та більш ефектного макіяжу слід дотриматися такого самого способу нанесення контуру. Та у цьому випадку варто приділити більше уваги кутикам рота і консилером замаскувати тіні.

"Дивимось на себе анфас і по діагоналі проходимось консилером, починаючи під нижньою губою (+ 1 сантиметр від початку кутиків), рухом до гори наверх. Має вийти моментальний ефект ліфтингу", – радить візажистка.



Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер

Як ще збільшити губи

Ще один трюк – використання кремового скульптора (не бронзера!). Його можна нанести на контур нижньої й верхньої губи, не доходячи до кутиків. Потім легко розташувати, виходячи за контур.