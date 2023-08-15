Модель Емілі Ратажковські показала кадри зі свого літа. Останні тижні вона провела разом із сином, мала нагоду прогулятися біля пасовиська корів та продемонструвала манікюр, що буде трендовим цієї осені.

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Трендові нігті Емілі Ратажковські

Свій оновлений стиль нігтів сама модель назвала Serpent Nails – зміїні нігті. Її манікюр створений у чорних, червоних та білих барвах.



Манікюр Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму моделі

Емілі Ратажковські проігнорувала модні тренди, що кричать про природність, та постала з манікюром зі складними деталями. Малюнок на нігтях нагадує зміїну шкіру – звідси й назва такого стилю.



Манікюр Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму моделі

Експерти роблять ставку, що манікюр Емілі буде популярним восени, коли у тренди вступають сміливі форми та винні відтінки.

Цікаво, що колір волосся Емілі Ратажковські теж активно обговорюють в мережі. З темно-каштанового кольору модель вирішила перефарбуватися у цинамоновий. Цей відтінок вдалий для літнього сезону та підкреслив теплий колір очей моделі.