Модель Эмили Ратаковски показала кадры со своего лета. Последние недели она провела вместе с сыном, имела возможность прогуляться у пастбища коров и продемонстрировала маникюр, который будет трендовым этой осенью.

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Трендовые ногти Эмили Ратаковски

Свой обновленный стиль ногтей сама модель назвала Serpent Nails – змеиные ногти. Ее маникюр создан в черных, красных и белых красках.



Маникюр Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели

Эмили Ратаковски проигнорировала модные тренды, кричащие о естественности, и предстала с маникюром со сложными деталями. Рисунок на ногтях напоминает змеиную кожу – отсюда и название такого стиля.



Маникюр Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели

Эксперты делают ставку, что маникюр Эмили будет популярен осенью, когда в тренды вступают смелые формы и винные оттенки.

Интересно, что цвет волос Эмили Ратаковски тоже активно обсуждают в сети. Из темно-каштанового цвета модель решила перекраситься в цвет корицы. Этот оттенок удачен для летнего сезона и подчеркнул теплый цвет глаз модели.