Візажистка Аліна Самсонова розповіла про кілька професійних трюків. Ці поради збільшать губи візуально, але їхній вигляд залишиться природним.
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Найперше розпочніть з догляду. Перед макіяжем зволожте губи олійкою чи бальзамом.
Як збільшити губи для природного макіяжу
Для одного з варіантів нам потрібен олівець для брів, губ або тінт у холодному відтінку та кольорі, що трохи темніший за природний пігмент губ. Ним потрібно промалювати природну тінь контуру.
- Дівчата припускаються помилки, коли виходять за контур нижньої губи. Це можна зробити, але тільки у центрі. Також краще не промальовувати кутики рота, або лише трохи пройтися по природному контуру.
- Наступний крок – верхня губа. Розпочинайте промальовувати її з кутиків та рухайтеся за лінією природного контуру. Виходити за контур можна за 1 – 1,5 сантиметра від "галочки" ("арки Купідона").
- Далі потрібно розтушувати лінію маленьким пензликом. Візажистка використовує і маленький пензлик для розтушовування, і скошений для брів. Проходимося ним по контуру та згладжуємо його для природного вигляду, але зберігаючи форму. Цей варіант підійде для щоденного макіяжу.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Для вечірнього макіяжу
Для вечірнього та більш ефектного макіяжу слід дотриматися такого самого способу нанесення контуру. Та у цьому випадку варто приділити більше уваги кутикам рота і консилером замаскувати тіні.
"Дивимось на себе анфас і по діагоналі проходимось консилером, починаючи під нижньою губою (+ 1 сантиметр від початку кутиків), рухом до гори наверх. Має вийти моментальний ефект ліфтингу", – радить візажистка.
Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер
Як ще збільшити губи
Ще один трюк – використання кремового скульптора (не бронзера!). Його можна нанести на контур нижньої й верхньої губи, не доходячи до кутиків. Потім легко розташувати, виходячи за контур.