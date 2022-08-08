Деякі продукти, які можна легко знайти вдома, можуть вибілювати та висвітлювати пасма, створюючи ефект мелірування та додаючи об'єму волоссю.
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Перекис водню
Цей базовий засіб, який є у кожній аптечці – натуральний вибілювач, який може висвітлити і волосся.
Якщо ви – власниця темного волосся, перекис дозволить висвітлити пасма до мідного відтінку. Якщо ж ви прагнете зробити волосся ще світлішим, додайте до перекису трохи лимону.
Як нанести перекис:
- Розмішайте пів склянки води та стільки ж перекису. За бажанням додайте лимонний сік.
- Залийте суміш у пульверизатор та розподіліть по волоссю, трохи зволоживши його.
- Процедура вимагає часу – обприскувати волосся для висвітлення треба протягом кількох днів.
Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash
Оцет, мед та олія
Яблучний оцет, який може бути кондиціонером для волосся, у поєднанні з оливковою олією та медом може стати натуральним освітлювачем.
Щоб висвітлити волосся таким чином, треба:
- Розмішати 1 склянку яблучного оцту та третину склянки оливкової олії.
- Додайте до розчину пів склянки меду та ретельно перемішайте.
- Нанесіть маску на вологе волосся та оберніть його рушником.
- Залиште масу вибілювати волосся залежно від ступеня висвітлення – на 1 – 5 годин.
- Можна скористатися феном, щоб тепле повітря активувало діючі речовини в оцті.
- Після цього змийте суміш з волосся прохолодною водою.
Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash
Сода та перекис
Ці два компоненти добре висвітлюють та вибілюють різні поверхні, і можуть висвітлити і вашу зачіску.
Щоб висвітлити волосся та зробити мелірування, потрібно:
- Змішати перекис водню та харчову соду в пропорції 1 до 1.
- Спробувати пофарбувати одне пасмо волосся та перевірити, чи вам підійде колір висвітлення. Рекомендується робити пробне пасмо з внутрішньої сторони росту волосся, щоб його не було видно.
- За допомогою шпильок чи заколок-крабиків розділити волосся на пасма та нанести суміш на них.
- Загорнути пофарбовані пасма у фольгу та залишити залежно від бажаного ефекту: від 20 хвилин до 1 години.
- Промити голову холодною водою.
Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash