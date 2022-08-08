Деякі продукти, які можна легко знайти вдома, можуть вибілювати та висвітлювати пасма, створюючи ефект мелірування та додаючи об'єму волоссю.

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Перекис водню

Цей базовий засіб, який є у кожній аптечці – натуральний вибілювач, який може висвітлити і волосся.

Якщо ви – власниця темного волосся, перекис дозволить висвітлити пасма до мідного відтінку. Якщо ж ви прагнете зробити волосся ще світлішим, додайте до перекису трохи лимону.

Як нанести перекис:

  • Розмішайте пів склянки води та стільки ж перекису. За бажанням додайте лимонний сік.
  • Залийте суміш у пульверизатор та розподіліть по волоссю, трохи зволоживши його.
  • Процедура вимагає часу – обприскувати волосся для висвітлення треба протягом кількох днів.

Перекис

Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash

Оцет, мед та олія

Яблучний оцет, який може бути кондиціонером для волосся, у поєднанні з оливковою олією та медом може стати натуральним освітлювачем.

Щоб висвітлити волосся таким чином, треба:

  • Розмішати 1 склянку яблучного оцту та третину склянки оливкової олії.
  • Додайте до розчину пів склянки меду та ретельно перемішайте.
  • Нанесіть маску на вологе волосся та оберніть його рушником.
  • Залиште масу вибілювати волосся залежно від ступеня висвітлення – на 1 – 5 годин.
  • Можна скористатися феном, щоб тепле повітря активувало діючі речовини в оцті.
  • Після цього змийте суміш з волосся прохолодною водою.

Оцет

Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash

Сода та перекис

Ці два компоненти добре висвітлюють та вибілюють різні поверхні, і можуть висвітлити і вашу зачіску.

Щоб висвітлити волосся та зробити мелірування, потрібно:

  • Змішати перекис водню та харчову соду в пропорції 1 до 1.
  • Спробувати пофарбувати одне пасмо волосся та перевірити, чи вам підійде колір висвітлення. Рекомендується робити пробне пасмо з внутрішньої сторони росту волосся, щоб його не було видно.
  • За допомогою шпильок чи заколок-крабиків розділити волосся на пасма та нанести суміш на них.
  • Загорнути пофарбовані пасма у фольгу та залишити залежно від бажаного ефекту: від 20 хвилин до 1 години.
  • Промити голову холодною водою.

Сода

Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash