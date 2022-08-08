Деякі продукти, які можна легко знайти вдома, можуть вибілювати та висвітлювати пасма, створюючи ефект мелірування та додаючи об'єму волоссю.

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Перекис водню

Цей базовий засіб, який є у кожній аптечці – натуральний вибілювач, який може висвітлити і волосся.

Якщо ви – власниця темного волосся, перекис дозволить висвітлити пасма до мідного відтінку. Якщо ж ви прагнете зробити волосся ще світлішим, додайте до перекису трохи лимону.

Як нанести перекис:

Розмішайте пів склянки води та стільки ж перекису. За бажанням додайте лимонний сік.

Залийте суміш у пульверизатор та розподіліть по волоссю, трохи зволоживши його.

Процедура вимагає часу – обприскувати волосся для висвітлення треба протягом кількох днів.

Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash

Оцет, мед та олія

Яблучний оцет, який може бути кондиціонером для волосся, у поєднанні з оливковою олією та медом може стати натуральним освітлювачем.

Щоб висвітлити волосся таким чином, треба:

Розмішати 1 склянку яблучного оцту та третину склянки оливкової олії.

Додайте до розчину пів склянки меду та ретельно перемішайте.

Нанесіть маску на вологе волосся та оберніть його рушником.

Залиште масу вибілювати волосся залежно від ступеня висвітлення – на 1 – 5 годин.

Можна скористатися феном, щоб тепле повітря активувало діючі речовини в оцті.

Після цього змийте суміш з волосся прохолодною водою.

Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash

Сода та перекис

Ці два компоненти добре висвітлюють та вибілюють різні поверхні, і можуть висвітлити і вашу зачіску.

Щоб висвітлити волосся та зробити мелірування, потрібно:

Змішати перекис водню та харчову соду в пропорції 1 до 1.

Спробувати пофарбувати одне пасмо волосся та перевірити, чи вам підійде колір висвітлення. Рекомендується робити пробне пасмо з внутрішньої сторони росту волосся, щоб його не було видно.

За допомогою шпильок чи заколок-крабиків розділити волосся на пасма та нанести суміш на них.

Загорнути пофарбовані пасма у фольгу та залишити залежно від бажаного ефекту: від 20 хвилин до 1 години.

Промити голову холодною водою.

Як висвітлити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash