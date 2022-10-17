Некоторые продукты, которые можно найти дома, могут отбеливать и осветлять пряди, создавая эффект мелирования и добавляя объем волосам.
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Перекись водорода
Это базовое средство, которое есть в каждой аптечке – натуральный отбеливатель, который может осветлить и волосы.
Если вы – обладательница темных волос, перекись позволит осветить пряди до медного оттенка. Если же вы хотите сделать волосы еще светлее, добавьте к перекиси немного лимона.
Как нанести перекись:
- Размешайте полстакана воды и столько же перекиси. По желанию добавьте лимонный сок.
- Залейте смесь в пульверизатор и распределите по волосам, немного увлажнив их.
- Процедура требует времени – опрыскивать волосы для осветления нужно в течение нескольких дней.
Как осветлить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash
Уксус, мед и масло
Яблочный уксус, который может быть кондиционером для волос, в сочетании с оливковым маслом и медом может стать натуральным осветителем.
Чтобы осветить волосы таким образом, нужно:
- Размешать 1 стакан яблочного уксуса и треть стакана оливкового масла.
- Добавьте в раствор полстакана меда и тщательно перемешайте.
- Нанесите маску на влажные волосы и оберните полотенцем.
- Оставьте массу отбеливать волосы в зависимости от степени осветления – на 1 – 5 часов.
- Можно использовать фен, чтобы теплый воздух активировал действующие вещества в уксусе.
- После этого смойте смесь с волос прохладной водой.
Как осветлить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash
Сода и перекись
Эти два компонента хорошо освещают и отбеливают разные поверхности, и могут осветлить и вашу прическу.
Чтобы осветлить волосы и сделать мелирование, нужно:
- Смешать перекись водорода и пищевую соду в пропорции 1 к 1.
- Попытаться покрасить одну прядь волос и проверить, подойдет ли вам цвет осветления. Рекомендуется делать пробную прядь с внутренней стороны роста волос, чтобы ее не было видно.
- С помощью шпилек или заколок-крабиков разделить волосы на пряди и нанести смесь на них.
- Завернуть окрашенные пряди в фольгу и оставить в зависимости от желаемого эффекта от 20 минут до 1 часа.
- Промыть голову холодной водой.
Как осветлить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash