Некоторые продукты, которые можно найти дома, могут отбеливать и осветлять пряди, создавая эффект мелирования и добавляя объем волосам.

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Перекись водорода

Это базовое средство, которое есть в каждой аптечке – натуральный отбеливатель, который может осветлить и волосы.

Если вы – обладательница темных волос, перекись позволит осветить пряди до медного оттенка. Если же вы хотите сделать волосы еще светлее, добавьте к перекиси немного лимона.

Как нанести перекись:

Размешайте полстакана воды и столько же перекиси. По желанию добавьте лимонный сок.

Залейте смесь в пульверизатор и распределите по волосам, немного увлажнив их.

Процедура требует времени – опрыскивать волосы для осветления нужно в течение нескольких дней.

Как осветлить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash

Уксус, мед и масло

Яблочный уксус, который может быть кондиционером для волос, в сочетании с оливковым маслом и медом может стать натуральным осветителем.

Чтобы осветить волосы таким образом, нужно:

Размешать 1 стакан яблочного уксуса и треть стакана оливкового масла.

Добавьте в раствор полстакана меда и тщательно перемешайте.

Нанесите маску на влажные волосы и оберните полотенцем.

Оставьте массу отбеливать волосы в зависимости от степени осветления – на 1 – 5 часов.

Можно использовать фен, чтобы теплый воздух активировал действующие вещества в уксусе.

После этого смойте смесь с волос прохладной водой.

Как осветлить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash

Сода и перекись

Эти два компонента хорошо освещают и отбеливают разные поверхности, и могут осветлить и вашу прическу.

Чтобы осветлить волосы и сделать мелирование, нужно:

Смешать перекись водорода и пищевую соду в пропорции 1 к 1.

Попытаться покрасить одну прядь волос и проверить, подойдет ли вам цвет осветления. Рекомендуется делать пробную прядь с внутренней стороны роста волос, чтобы ее не было видно.

С помощью шпилек или заколок-крабиков разделить волосы на пряди и нанести смесь на них.

Завернуть окрашенные пряди в фольгу и оставить в зависимости от желаемого эффекта от 20 минут до 1 часа.

Промыть голову холодной водой.

Как осветлить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash